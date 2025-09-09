El Ayuntamiento de Pamplona crea una concejalía delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona reorganiza su estructura municipal con la creación de una nueva concejalía delegada. La hasta ahora concejalía especial de Participación Ciudadana y Euskera, dependiente del área de Igualdad, Acción, Comunitaria y Barrios, se convierte en concejalía delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera. Esta modificación genera cambios de competencias y de denominación en otras dos áreas municipales.

Según ha explicado este lunes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el Decreto de Alcaldía que recoge estas novedades entrará en vigor el 15 de septiembre. Aitziber Campión será la nueva concejala delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera.

Desde enero de 2024, Campión era concejala especial de Participación Ciudadana y Euskera. Maider Beloki seguirá siendo la concejala delegada de un área que, tras ceder las competencias de Educación, quedará como Cultura, Fiestas y Deporte. También se modifica la concejalía delegada de Zaloa Basabe, de la que dependía hasta ahora Participación Ciudadana y Euskera. A partir de la semana que viene, quedará como concejalía delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural.

Según Asiron, estos "pequeños ajustes" se realizan "en aras a una mejor racionalización de las tareas y para poder desempeñar las labores con más eficacia si cabe". "Esta remodelación obedece a varios objetivos. Por una parte, optimizar recursos, racionalizar. Toda la estructura de Escuelas Infantiles va a pasar a depender de la nueva Concejalía, para la que no se va a crear una dirección específica, ni tampoco una Secretaría Técnica específica. Lo que se va a hacer es un único refuerzo con la figura de un coordinador o coordinadora, que será designada entre personal funcionariado, atendiendo a su perfil estrictamente técnico", ha dicho.

Además, "buscamos reforzar áreas que consideramos que son clave en el Gobierno Municipal y en el Gobierno de la propia ciudad". En primer lugar, "relanzar el peso y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles", y "reivindicar el compromiso de Pamplona con los valores y políticas que hoy cobran especial relevancia, como pueden ser, por ejemplo, la lucha contra el racismo y la xenofobia, la inclusión y la diversidad cultural de la ciudad". Y también "reconocer e impulsar la importancia" que para esta ciudad tienen la cultura, las fiestas, y sus "referentes deportivos".

"Creemos que esta nueva estructura unifica de una manera más efectiva las competencias, las sinergias y los proyectos de cada concejalía, pero siempre bajo esa filosofía compartida que hemos llevado hasta ahora de la transversalidad, el trabajo transversal entre áreas", ha dicho el alcalde.

ESCUELAS INFANTILES

Esta nueva organización conlleva modificaciones en aspectos como la adscripción a las nuevas áreas de fundaciones y organismos autónomos. Así las cosas, la Fundación Teatro Gayarre mantiene su adscripción al área de Cultura, Fiestas y Deporte, mientras que el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona pasará a depender de la nueva área de Educación, Participación Ciudadana y Euskera.

Por último, que las competencias de Educación se hayan traspasado a la nueva concejalía delegada genera también cambios en la Junta de Gobierno del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. Aitziber Campión, hasta ahora vicepresidenta de la Junta de Gobierno de Escuelas Infantiles, será la nueva presidenta en sustitución de Maider Beloki, que pasará a ser vicepresidenta.

Con la entrada en vigor de este Decreto de Alcaldía que modifica los diferentes Decretos de Organización Municipal promulgados desde enero de 2024, el Ayuntamiento de Pamplona pasará a estar estructurado en nueve concejalías delegadas y una concejalía especial, además de la propia área de Alcaldía.