El Ayuntamiento de Pamplona definirá para finales de año las líneas estratégicas del área de Cultura

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona está elaborando, a lo largo de este año, un Marco Estratégico de Cultura, en el que definirá las líneas estratégicas que deben marcar la actividad de esta área municipal y reordenará la oferta cultural de la ciudad. El documento, sobre el que ya se está trabajando, estará listo para finales de año.

El objetivo es que la actividad cultural municipal se alinee con el Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN) y con el Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, a fin de ir de la mano en la organización y fomento de actividades culturales.

Para ello, el Consistorio ha adjudicado la elaboración del marco estratégico de la cultura en Pamplona a la empresa Una Más Una, por un importe de 17.545 euros, para determinar qué se hace y qué necesidades hay dentro del ámbito cultural municipal. La adjudicataria se encargará no solo de ordenar la política cultural del Ayuntamiento sino también de facilitar acuerdos amplios y sostenibles en el tiempo en la materia, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La ejecución de este encargo se llevará a cabo en distintas fases. En un primer momento, que se desarrollará durante los próximos dos meses, se procederá a la recopilación de información sobre los distintos eventos culturales, citas, programas, exposiciones y acciones que organiza y desarrolla el Ayuntamiento de Pamplona en materia cultural. En una segunda fase, se llevará a cabo un contrate de esa información con personal técnico, para determinar los objetivos, prioridades y herramientas que se usan en cada caso.

Posteriormente, con toda esa información ya disponible, se entablarán contactos con los agentes culturales de la ciudad y de Navarra. En esos encuentros, se buscará obtener información sobre los intereses y necesidades del sector, y recopilar su opinión sobre el papel del Ayuntamiento en la promoción cultural.

A través de la metodología de análisis, contraste y devolución, la empresa adjudicataria analizará la coherencia de las propuestas municipales con el Plan Estratégico de la Cultura en Navarra y con el resto de normativa y planes estatales e internacionales. También buscará sinergias entre las áreas municipales para dar respuesta a la naturaleza transversal de los derechos culturales.

Una vez contratados todos esos datos, se hará partícipes también a los grupos políticos del Ayuntamiento sobre los trabajos realizados y el establecimiento de esas líneas estratégicas. En este sentido, se buscará aunar los intereses de los grupos municipales en aras de lograr un Pacto por la Cultura, con visos de permanencia, capaz de marcar la senda de los próximos años, según ha destacado el Ayuntamiento.

El objetivo es que, entre noviembre y diciembre, la empresa adjudicataria disponga ya de ese Marco Estratégico de la Cultura Local de Pamplona, que marcará las líneas de actuación del Consistorio en los próximos años en el ámbito cultural.

Una Más Una es una empresa de gestión y producción cultural que ofrece servicios de consultoría, análisis y estudios para apoyar el desarrollo de políticas culturales, planes estratégicos y museológicos. Esta firma está detrás del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y de la Estrategia de Cultura y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.