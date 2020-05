El Ayuntamiento de Pamplona destinará 5,1 millones en medidas para paliar los efectos del Covid-19

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este jueves el I Plan de Medidas Covid-19, que contará con una inversión de 5,1 millones de euros, que impulsará la ejecución de una batería de 15 medidas centradas en apoyar los servicios sociales esenciales, fomentar la economía y el empleo e impulsar iniciativas relacionadas con la futura movilidad.

Medidas orientadas a que la ciudad "recupere poco a poco el pulso", sobre todo desde el punto de vista económico, "que ha perdido por el coronavirus", ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que se ha reincorporado a la actividad laboral presencial después de haber permanecido alrededor de mes y medio en cuarentena tras dar positivo en coronavirus.

Maya ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos por la enfermedad y ha tenido un recuerdo especial hacia Pepe Núñez, exconcejal del Consistorio fallecido recientemente por el Covid-19.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento al personal que ha trabajado durante la actual crisis, en especial a los profesionales sanitarios, así como a la ciudadanía en general. No obstante, ha destacado que "no podemos bajar la guardia" y ha indicado que "se están dando situaciones de excesivo acercamiento entre las personas, especialmente en algunos parques". Por ello, ha remarcado que "hay que cumplir medidas" o, de lo contrario, "no tendremos más remedio que actuar para que se cumplan".

El plan del Consistorio cuenta con una dotación de 5,1 millones de euros que se distribuirán en 2 millones para servicios sociales esenciales como ayudas de emergencia o alimentación; 2,5 millones para fomentar la actividad económica y el empleo, por ejemplo, con subvenciones para locales, comercios y bares y restaurantes para adaptarse a la nueva situación y para emprendedores, y 500.000 euros para nuevas medidas de movilidad que faciliten la distancia de seguridad que peatones y ciclistas necesitan ahora y que conllevarán distintos trabajos en la ciudad. También incluye 100.000 euros para dotar al personal municipal de equipos de protección, incorporar tratamientos desinfectantes o impulsar la tramitación electrónica.

El dinero para estas iniciativas procede de 2,1 millones de partidas no ejecutadas de los presupuestos, aproximadamente 2 millones del remanente, 800.000 del superávit municipal, y 200.000 procedentes del Gobierno de Navarra.

Maya ha destacado que para sacar adelante estas medidas será "imprescindible el consenso político" para lo cual, ha avanzado, pretende mantener la Junta de Portavoces permanente para ir valorando estas iniciativas.

El alcalde ha destacado que las medidas del plan presentado se complementarán con otras iniciativas en función de cómo evolucione la coyuntura y conforme se despejen algunas "incógnitas" entre las que ha citado la reducción de ingresos del Consistorio, que hasta junio supondrá una pérdida de 6 millones de euros.

Igualmente, el Ayuntamiento está pendiente de conocer qué cantidad le corresponderá a Pamplona de la cuantía que el Estado va a destinar para Navarra; y ha reivindicado, además, flexibilizar la normativa para que se puedan utilizar una mayor cantidad del superávit municipal que la que permite la legislación actual, y poder destinar los 5 millones destinados a reducir deuda a las medidas por el Covid-19.