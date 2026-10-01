El Ayuntamiento de Pamplona habilita 71 plazas de aparcamiento para motos en zonas aledañas al Paseo de Sarasate

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a habilitar, este mes de octubre, 71 nuevas plazas de aparcamiento para motos en el entorno del Paseo de Sarasate.

Las obras de reurbanización que se acometen en la zona han supuesto la supresión de los aparcamientos que había en el paseo, por lo que se van a crear 71 plazas, distribuidas en dos tramos de la calle Estella, la avenida de San Ignacio y la entrada a la calle Nueva.

Los trabajos para adecuar estas plazas se iniciarán este mes, comenzando por la calle Estella. En la calle Estella se establecen dos zonas: en el número 8, fuera del horario de carga y descarga, se crean 26 plazas de motos; y en el número 7, en el entorno de la plaza del Vínculo, otras 18.

En la avenida de San Ignacio, a la altura del número 5, se amplía la zona de aparcamiento de motos con 15 plazas más. Por último, en la entrada a la calle Nueva, junto a la zona verde anexa al acceso del parking de la Aduana, se instalan 12 plazas para motos.

Además de estas nuevas 71 plazas, que estarán operativas este mismo año, una vez terminadas las obras de reurbanización, las calles adyacentes del paseo también contarán con algún aparcamiento de motocicletas, hasta un total de 29 plazas.

Se establecerán en 37 metros lineales de carga y descarga, distribuidos entre las calles Alhóndiga, Vínculo, García Castañón y Trinidad Fernández Arenas, que fuera del horario de carga y descarga (10-13h) se habilitarán como aparcamiento exclusivo para motocicletas.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Las obras de reurbanización que se desarrollan en el Paseo de Sarasate desde finales de 2025 tienen como objetivo principal "configurar un nuevo paseo, con una propuesta ambiciosa en términos de espacio público, fomentado los tránsitos peatonales sobre los diferentes ejes de la zona, sin olvidarse de resolver las necesidades de movilidad y accesibilidad".

En ese sentido, ya desde las bases del Concurso de Proyectos se indicaban las "necesidades a atender, priorizando los modos de transporte más sostenibles y a los usuarios más vulnerables, en una estrategia de planificación urbana que busca promover la equidad, sostenibilidad y seguridad en el espacio público".

Una vez finalizadas las obras, no se podrá aparcar en el propio paseo, por lo que se han previsto otros espacios alternativos.