El Ayuntamiento de Pamplona impulsará un estudio arqueológico en la Torre Barbazana, junto a la Catedral

Se buscarán vestigios de la Navarrería medieval en la primera actuación de este tipo centrada en investigación

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a iniciar catas arqueológicas en el espacio de la Torre Barbazana, ubicada en el sector norte de la Catedral, en el solar de la llamada Torre de los Canónigos. El objetivo es obtener más información sobre la Pamplona medieval y más exactamente, sobre la defensa medieval de la Ciudad de la Navarrería.

Se trata de la primera intervención de estas características centrada en la investigación, no vinculada a una obra civil e inscrita en las iniciativas relacionadas con el programa del 2.100º aniversario de la fundación de la ciudad.

Esta actuación, que se desarrollará hasta el 23 de septiembre, se idea además como una excavación abierta a la que la ciudadanía podrá tener acceso a través de visitas divulgativas. Esta intervención "proactiva" se hace "teniendo como único objetivo investigar para conocer y poner en valor ese conocimiento, algo diferencial con otras intervenciones" ya que "a lo largo de la historia moderna las excavaciones arqueológicas en Pamplona han estado siempre vinculadas a proyectos de obra civil" (estacionamientos, saneamientos de plazas, construcción de viviendas...) o reformas de edificios públicos como el Palacio del Condestable.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el arqueólogo a cargo de la dirección técnica de la excavación, Iñaki Sagredo, de la empresa Gestión Cultural Larrate.

Según Asiron, "en estos 21 siglos han sido muchas las situaciones y muchos los protagonistas que han dejado su huella en la ciudad, y buena parte de esa memoria está todavía hoy, aunque parezca mentira, bajo nuestros pies y hay que buscarla, hay que rescatarla". Ha calificado este proyecto como "muy especial, innovador y pionero".

El objetivo, ha dicho, es "obtener más información sobre la Pamplona medieval" y, en particular, sobre las defensas de la Navarrería. "Los restos que nos han llegado de esta época son muy escasos", ha dicho, tras añadir que "esta excavación nos permitirá recuperar y poner en valor un patrimonio, hasta ahora, muy limitado y que, cuando nos ha llegado, nos ha llegado en situación casi de fosilización".

"Es un proyecto pionero e innovador porque será la primera excavación arqueológica llevada a cabo en Pamplona que no está vinculada a una obra pública o que no responde a una urgencia puntual. Es decir, una excavación arqueológica concebida con fines de investigación y puesta en valor y no como un trámite obligado previo al consabido vaciado arqueológico que, por desgracia, ha sido tan habitual en esta ciudad. Esto supone, por lo tanto, un cambio de mirada respecto al tratamiento recibido por el patrimonio arqueológico en nuestra ciudad que nada tiene que ver con el tratamiento que se le ha venido dando durante décadas", ha añadido, para a continuación exponer que "queremos que este proyecto arqueológico tenga también un cariz pedagógico, divulgativo y abierto a todo el mundo".

Por su parte, Sagredo ha subrayado que esta excavación "tiene como fin investigar la ciudad de Pamplona desde una perspectiva algo diferente". "La idea es realizar una excavación con el fin de investigar, y no en el contexto de una obra pública", ha manifestado, tras apuntar que el objetivo es "poner en contexto lo que es la ciudad medieval de Pamplona", de la que "prácticamente no nos quedan evidencias".

En respuesta a los medios de comunicación, ha subrayado que "simplemente, el hecho de encontrar una cimentación que nos sitúe en un periodo anterior al siglo XIII sería un éxito". "Estamos hablando de unas murallas de las que tenemos muy poco conocimiento", ha comentado, tras añadir que "Pamplona es una gran sorpresa" y "es un envoltorio, lo abres y salen cosas".

La propuesta, que cuenta con el respaldo de la institución Príncipe de Viana, es hacer una intervención abierta al público para explicar a las personas participantes que se acerquen tanto el proceso de la excavación, como las evidencias visibles y hallazgos. Está previsto que en los últimos días de la excavación se organicen visitas guiadas divulgativas.

TRABAJOS PARA "DESCUBRIR O CONFIRMAR"

Inicialmente se acotará un espacio de 25 m2 sobre el que este fin de semana se realizará una fotogrametría y una topografía para conocer el estrato geológico sobre el que se va a trabajar.

A partir de ahí, el lunes comenzarán las catas, una técnica cuya "principal dificultad en este caso estriba en que es una zona muy colmatada". Está previsto que trabajen en ese espacio perimetrado hasta cuatro personas. Inicialmente, en un primer vaciado se usarán aparatos mecánicos de pequeño tamaño para pasar a paletinas, broches y cepillos "cuando se hallen estratos más relevantes".

Así, el personal especializado limpiará el espacio con "la idea de estudiar las estructuras hoy enterradas y, en su caso, abordará su consolidación". Con ello se pretende "analizar las formas de cimentación de la Torre Barbazana, como elemento fundamente de la tipología de la fortificación medieval".

También el arco que se ve cegado en la pared y que podría coincidir con la llamada Puerta de los Canónigos. En este proceso también se investigarán las formas constructivas, como el uso de diferentes tipos de clavos o elementos aglutinantes como argamasas, si los hubiera. Todo ello quedará consignado en fichas normalizadas, planos topográficos, fotografías, dibujos y vídeos en función de los hallazgos.

El proyecto engloba la recogida y catalogación de materiales, un trabajo de laboratorio que parcialmente se realizará sobre el terreno (registro, siglado e inventariado). Todo lo encontrado se entregará -como determina la normativa- al Depósito Arqueológico de Gobierno de Navarra.

El análisis de los hallazgos en la excavación, con el complemento de la revisión de bibliotecas y archivos, "permitirán reforzar los criterios ya sostenidos sobre ese periodo y, en concreto, sobre sus fortificaciones o, en su caso, cubrir lagunas de conocimiento y mejorar la información sobre la Pamplona medieval".

LAS DEFENSAS Y FORTIFICACIONES DE NAVARRA

El terreno donde se encuentra la Torre de los Canónigos, la puerta que posiblemente se abría allí, y la capilla Barbazana se conectan visualmente con dos puntos clave para la ciudad en la fortificación moderna, los baluartes del Labrit (frente de la Rochapea) y del Redín (frente Norte); desde este último existe comunicación visual con castillos como Irulegi, Orarregi y Garaña.

El arqueólogo Iñaki Sagredo Garde investiga desde hace años sobre las defensas, fortificaciones y castillos medievales de Navarra, contenidos que son objeto de su tesis doctoral en proceso, además de ser autor de diversas publicaciones sobre el mismo tema.