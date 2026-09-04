El Ayuntamiento de Pamplona impulsará en Iturrama actuaciones que "faciliten recorridos a pie más cómodos y seguros"

Las obras comenzarán el próximo 14 de septiembre en la zona de San Juan Bosco

Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 15:40
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PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a llevar a cabo una serie de actuaciones en cuatro calles del barrio de Iturrama para mejorar la movilidad y la caminabilidad.

Se trata de construir aceras continuas en pasos peatonales, que en la actualidad están a distinto nivel, en zonas de acceso a fondos de saco en los que se ubican bolsas de aparcamientos públicos y garajes privados.

Las actuaciones proyectadas se agrupan por proximidad en tres zonas del barrio de Iturrama. La primera zona comprende cuatro actuaciones a lo largo de la calle Íñigo Arista y una en la calle Serafín Olave, junto a IES Iturrama; la segunda zona comprende la calle Esquíroz, donde se prevén ocho actuaciones, una de ellas, el acceso a las plazas de aparcamiento frente a Civivox Iturrama; y la tercera se sitúa en la calle San Juan Bosco, con otras cinco actuaciones, en el entorno de los portales del 9 al 17. Las obras comenzarán el próximo 14 de septiembre en la zona de San Juan Bosco.

Los trabajos los llevará a cabo la empresa Lacunza Hermanos SL con un presupuesto de 331.096,61 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta final de año.

Este contrato derivado aprobado por la Junta de Gobierno Local este miércoles forma parte del acuerdo marco 2024 - 2026 de obras de rehabilitación de espacios públicos con el que cuenta el Ayuntamiento de Pamplona para la ejecución de este tipo de actuaciones.

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