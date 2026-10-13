El Ayuntamiento de Pamplona inicia un proceso participativo para definir posibles usos deportivos de Aquavox San Agustín

Los abonados de Aquavox San Agustín podrán utilizar las instalaciones de Aranzadi, San Jorge e Iturrama o reducir cuota - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a impulsar en estas próximas semanas un proceso de información y participación ciudadana para abordar la situación actual y los posibles usos futuros de Aquavox San Agustín. Se trata de dar a conocer esa situación al vecindario y a las personas usuarias, y también de recoger, actualizar y priorizar las propuestas que puedan surgir para paliar las necesidades deportivas del Casco Antiguo.

Esta iniciativa busca definir posibles usos y servicios del futuro equipamiento que se construya en el espacio que ocupa a día de hoy Aquavox San Agustín y elaborar una propuesta que tenga en cuenta las limitaciones del espacio y los criterios técnicos. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de la sociedad pública Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen SA, ha remitido este mes de octubre una carta a las personas abonadas de Aquavox San Agustín explicando el cierre definitivo de la piscina de nado por razones de seguridad y riesgos estructurales de algunos de sus elementos. El resto de espacios permanecen abiertos al menos hasta el 30 de junio de 2027 ya que no se han detectado riesgos para las personas usuarias.

Este miércoles comenzará la difusión del proceso participativo, con las fechas de las sesiones de participación y del periodo de aportaciones ciudadanas, a través de cartelería y correo electrónico, además del contacto con agentes reconocidos en el Casco Antiguo. Una semana después, el miércoles 21 de octubre, tendrá lugar la sesión informativa abierta a la ciudadanía en la que se explicará la situación actual del edificio y el proceso previsto para definir futuros usos deportivos.

Del 22 de octubre al 4 de noviembre, se abrirá un periodo de recogida de propuestas con dos canales de participación, a través del teléfono 010 - 948 420 100 o de forma telemática, en la plataforma Decide Pamplona. El miércoles 28 de octubre se realizará una sesión de trabajo con agentes claves para recoger también propuestas con un debate previo. La invitación a agentes se llevará a cabo de manera individualizada, previa validación con las áreas municipales de Urbanismo, Proyectos y Cultura y Deporte, implicadas en el proceso.

Finalmente, el martes 10 de noviembre tendrá lugar la sesión abierta de devolución que pondrá punto final al proceso con el análisis, contraste y valoración de las propuestas recibidas a cargo del personal técnico de las áreas municipales, ha informado el Ayuntamiento.