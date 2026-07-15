El Ayuntamiento de Pamplona instalará pantallas gigantes en la Plaza del Castillo para ver la final del Mundial

Una multitud de personas ven el partido de semifinales del Mundial entre España y Francia este 14 de julio en Pamplona, durante los Sanfermines. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La final del Mundial de fútbol, que se disputa este domingo, día 19, podrá verse en la Plaza del Castillo. El Ayuntamiento de Pamplona, que estaba analizando posibles ubicaciones en el centro de la ciudad, instalará finalmente cuatro pantallas gigantes en torno al kiosco, donde se retransmitirá el partido que disputará la Selección Española contra la selección que gane el partido entre Inglaterra y Argentina de esta noche.

La ubicación de las pantallas, alrededor del kiosco, permitirá ver el partido desde cualquier punto de la Plaza del Castillo, como ya ocurrió en la final de la Copa del Rey de 2023, que enfrentó a Osasuna contra el Real Madrid.

Según explican desde el Ayuntamiento, cada pantalla led, de 5 por 3 metros, se orientará a cada lado de la plaza, lo que ofrece una visión de 360 grados. El partido dará comienzo a las 21 horas, si bien la conexión televisiva arrancará al menos media hora antes.

Ante la previsión de una gran afluencia, se reforzarán las medidas de seguridad y sanitarias en la zona.