El Ayuntamiento de Pamplona muestra su apoyo a Ceuta y rechaza el "acoso" e "intimidación" a periodistas

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado este jueves su apoyo y "empatía" con Ceuta, como consecuencia de la "crisis migratoria" del pasado 31 de julio, a la vez que ha expresado su preocupación por el "acoso" e "intimidación" a profesionales de los medios de comunicación durante la concentración celebrada este miércoles en la Plaza Consistorial.

Así lo recoge en una declaración institucional aprobada con motivo de lo sucedido este miércoles en una concentración convocada, afirman en este texto, "por determinados grupos neofascistas y partidos ultras bajo el amparo del llamamiento realizado a nivel estatal por la Federación Española de Municipios y Provincias".

En esta declaración, la Junta de Gobierno del Consistorio muestra "su apoyo, empatía y respaldo a quienes, en Ceuta, están sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria desatada el pasado 31 de julio". "Esas consecuencias afectan, en clave de sufrimiento, tanto a los y las vecinas que denuncian el colapso de los servicios en aquella ciudad, como a las personas migrantes que llevan más de un mes malviviendo en sus calles", destaca, para reclamar "soluciones urgentes dentro de los parámetros del respeto a la legalidad, a los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas".

Por otro lado, expresa "su máxima preocupación" ante lo ocurrido en esta concentración donde, "al amparo de esa convocatoria, se acosó y se trató de intimidar a profesionales de la información que trabajan para determinados medios de comunicación". "Ese tipo de violencia, que aprovecha la impunidad del anonimato que otorgan actos de este tipo, sólo busca amedrentar, señalar y condicionar el trabajo de estos medios y sus profesionales. Ese tipo de conductas, equiparables a los gritos de odio contra determinados responsables públicos, no son ni pueden ser admitidos desde ningún punto de vista", subraya.

En este sentido, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona hace un llamamiento "a la cordura y a la prudencia a los responsables de los partidos políticos, algunos de ellos y ellas con responsabilidades en este mismo Consistorio, que posibilitaron y respaldaron con su presencia el acto celebrado ayer ante la Casa Consistorial". "Ese respaldo y el hecho de permitir, por acción u omisión, que determinados grupos neofascistas y partidos ultras instrumentalizaran la convocatoria, les podría hacer corresponsables de los comportamientos violentos permitidos, cuando no alentados, por esos mismos grupos neofascistas y partidos ultras", afirma.