El Ayuntamiento de Pamplona ofrece "toda la colaboración del mundo" para esclarecer el accidente de Navarrería

Imagen del accidente en la calle Navarrería - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el Consistorio ofrece "toda la colaboración del mundo" para esclarecer el accidente registrado este domingo en la calle Navarrería, en el que una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas tras ser atropelladas por un camión de la basura.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, Abaurrea ha destacado que "tenemos comprometidos todos los servicios municipales precisos para lo que se necesite en este momento".

En respuesta a los periodistas, ha remarcado que por el momento no hay novedades sobre la investigación, y que "querer tener información es lógico", pero que "ya no es una investigación de Policía Municipal, es una investigación ya judicial". "Por nuestra parte, toda la colaboración del mundo, que sea lo antes posible, pero no tenemos más posibilidades de avanzar algo al respecto", ha apuntado.

Según ha explicado, ante hechos de este tipo, donde hay fallecimientos, "queda a expensas de que aparezca el juez de guardia, que es el que asume en primera instancia todas las investigaciones, a la espera de que lo traslade al juzgado correspondiente".

"Y ahí, como Ayuntamiento, ni tenemos ni creo que debamos estar detrás de la investigación y sacando datos de la misma, sino que tenemos que actuar, primero, con mucha prudencia", ha subrayado, tras incidir en que "en todas estas cosas siempre hay que ser muy prudentes ante posibles referencias y datos".

También ha considerado que "por lo menos en estos primeros compases, nos parece que es fundamental estar al lado de las familias", ante una situación que si "nos ha dejado un poco en shock a la ciudadanía en general, pues a las familias nos podemos hacer una idea". "Probablemente hagamos también alguna referencia en el pleno", ha dicho Abaurrea, que ha insistido en que "es el momento, lógicamente, de estar con las víctimas, con las familias, en estos momentos tan difíciles".

Ha añadido que "vamos a ser respetuosos, vamos a aportar todo lo que sea", pero "ya serán los tribunales los que vayan decidiendo" cuándo hay "elementos de conocimiento público y se pueda dar traslado de ellos".

Abaurrea ha destacado que, ante "los sucesos trágicos de ayer, ese accidente que nos ha dejado tocados a todos", la Junta de Portavoces del Consistorio ya ha trasladado en un comunicado "el pesar de la ciudad por lo acontecido".