El Ayuntamiento de Pamplona pide a instituciones navarras "una respuesta coordinada" ante la situación de sinhogarismo

PAMPLONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado al Gobierno de Navarra, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a las cabezas de merindad y a los ayuntamientos de la Comarca "una respuesta coordinada" ante la situación de sinhogarismo.

Según han indicado desde el Consistorio en una nota de prensa, "se calcula que en Pamplona hay, a día de hoy, cerca de 200 personas sin hogar". La cifra "supera sensiblemente los recursos habitacionales de la ciudad, que ya están completos".

Esta situación, "unida a las peculiaridades propias del sinhogarismo, con una gran movilidad intermunicipal e interregional", ha llevado al Consistorio a solicitar "una respuesta coordinada, solidaria y estructurada, que trascienda los límites administrativos locales".

Así lo ha solicitado el Ayuntamiento, a través de una carta remitida este martes, tanto al Gobierno de Navarra, como a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), a los ayuntamientos de la Comarca y a los de las cabezas de merindad, proponiendo celebrar una reunión para abordar esta temática el próximo viernes 24 de abril.

En ese encuentro se trataría la petición del Ayuntamiento de Pamplona de "colaboración activa" para abordar la situación de sinhogarismo. Esa colaboración incluiría, según la propuesta municipal, la elaboración de un convenio intermunicipal centrado en este tema.

Dicho convenio pasaría por crear "un dispositivo comarcal coordinado que garantice la detección activa, la oferta de recursos de acogida y la derivación intermunicipal sin discriminar por empadronamientos o municipios de origen, entre otras cosas".

El convenio también buscaría "configurar una red comarcal de recursos de acogida de emergencia y el establecimiento de criterios comunes de activación de protocolos vinculados a avisos meteorológicos y situaciones de riesgo".

En esa reunión, el Ayuntamiento de Pamplona propone también "abordar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya calendarización de acciones, definición de compromisos institucionales y establecimiento de los primeros protocolos operativos".

En concreto, Pamplona anima al resto de instituciones a aportar, "en la medida de sus competencias y posibilidades", recursos de alojamiento, técnicos y humanos "que permitan ampliar y fortalecer la red de atención comarcal". Además, solicita la "colaboración de todas las instituciones para facilitar la coordinación en la detección activa y la derivación fluida entre municipios".

Por último, propone "explorar vías de apoyo institucional y cofinanciación que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad del dispositivo para afrontar el sinhogarismo".

La carta remitida por el Ayuntamiento de Pamplona al resto de instituciones circunscribe esta petición en el posicionamiento de todos los grupos presentes en el Pleno que apoyaron por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Ciudadanos del pasado 24 de marzo, una iniciativa en este sentido.

ITINERARIOS PERSONALIZADOS PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE COBERTURA

La propuesta lanzada por el Ayuntamiento de Pamplona llega "tras los esfuerzos puestos en marcha para realojar temporalmente a las 98 personas que se encontraban pernoctando en el antiguo convento de Agustinas antes del inicio, ayer lunes, de las obras para su rehabilitación".

Al respecto, desde el área de Acción Social han explicado que será el personal técnico de los Servicios Sociales quien haga un seguimiento personalizado de cada caso para evaluar si existen posibilidades de ampliación de la cobertura dada (tres noches en albergue o en hotel según el protocolo municipal).

Se trata de impulsar itinerarios personalizados para favorecer la integración de estas personas. Concluida la operación llevada a cabo este lunes, la cifra de personas finalmente atendidas por el Ayuntamiento ascendió a 98.

Las gestiones realizadas con estas 98 personas fueron las siguientes: 8 derivaciones al albergue de Trinitarios, 2 derivaciones al albergue de Tudela, 58 personas hospedadas en hoteles y pensiones, 3 personas informadas de habitaciones de alquiler por contar con ingresos, 5 derivaciones a otros municipios por tener allí el empadronamiento y 2 billetes de bus/tren por necesidad de desplazarse a Barcelona y Valencia.

Además de esto, 17 personas rechazaron los recursos ofrecidos o declararon tener alternativa habitacional y a 3 personas se les negó la cobertura por estar previamente sancionadas por servicios sociales debido a comportamientos violentos.

En el anterior recuento de personas que pernoctaban en este antiguo convento, llevado a cabo cuatro días antes del inicio de las obras, se contabilizaron 56 personas, es decir, 42 menos de las que fueron atendidas ayer.

A juicio del área de Acción Social, "esta variación tan drástica corresponderse a la naturaleza de flujos que define a los movimientos migratorios que se están produciendo en la actualidad".