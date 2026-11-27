Presentación del Plan de Actuación ante Nevadas 2026-2027 del Ayuntamiento de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha el Plan de Actuación ante Nevadas para la temporada 2026-2027, un dispositivo que tiene como objetivo "garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como mantener la movilidad y el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad ante posibles episodios de nieve y hielo".

El Plan establece cuatro niveles de emergencia, del nivel 0 al nivel 3, que permiten "adaptar progresivamente la respuesta municipal a las condiciones meteorológicas y a la intensidad de las nevadas".

Además, "constituye una herramienta de coordinación entre las distintas áreas municipales, los servicios públicos, las entidades y las empresas concesionarias que intervienen en este tipo de situaciones".

Como novedad de esta campaña, personal de Empleo Social ha participado en la preparación de los sacos de sal que se utilizarán en el dispositivo invernal.

Esta colaboración permite sumar a las tareas preventivas del plan el trabajo de personas participantes en los programas de empleo social, "contribuyendo a la preparación de los recursos necesarios para afrontar posibles episodios de hielo y nieve".

El almacén general de sal de Trinitarios "centraliza buena parte" de los medios materiales del dispositivo. Desde estas instalaciones se organiza el abastecimiento de sal para los distintos equipos de trabajo y para los centros y equipamientos que puedan necesitarla, que este año asciende a 660 toneladas.

Los 252 sacos de sal preparados para esta campaña se pondrán a disposición de centros educativos, centros de salud, instalaciones deportivas y otros equipamientos municipales, atendiendo a sus necesidades y a las circunstancias meteorológicas. Además, se dispone de otros 150 kilogramos de sal destinados a puentes peatonales de estructura metálica.

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

El dispositivo cuenta con vehículos equipados con cuchillas quitanieves y esparcidores de sal, barredoras con cuchilla para despejar las zonas peatonales y otros medios auxiliares, como cisternas para salmuera, esparcidoras manuales, camiones para el reparto de material y maquinaria de apoyo.

En concreto, están a disposición del Plan de Actuación ante Nevadas tres cabezas tractoras, un camión y cuatro pick-ups, que abarcan casi 200 kilómetros de vías de circulación.

Para las zonas peatonales, se podrán poner en marcha cuatro equipos con sus respectivas barredoras. Además, la limpieza de aceras se llevará a cabo con personal propio, de Empleo Social del Ayuntamiento y de entidades como Tasubinsa.

Los equipos de limpieza vial se distribuyen por diferentes zonas y sectores de la ciudad para actuar sobre las calzadas, aceras y otros espacios públicos. Su intervención se organiza mediante rutas y bajo la coordinación de los servicios municipales, con el objetivo de mantener practicables los principales accesos a Pamplona, las vías de comunicación entre barrios y las calles de mayor tránsito.

El dispositivo presta especial atención a los accesos a hospitales, centros de salud, centros educativos, marquesinas de transporte público, pasos peatonales, rampas, escaleras y otros puntos que requieren una actuación prioritaria. También busca asegurar el funcionamiento del transporte público y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía.

La activación de unos u otros recursos se establecerá en función del nivel de emergencia activado. El nivel 0 se activa ante la previsión de heladas o nevadas. El nivel 1, cuando se materializan las condiciones meteorológicas adversas, con presencia de hielo o nevadas de escasa entidad.

Por su parte, el nivel 2 se pondrá en marcha ante nevadas generalizadas de entre 2 y 20 centímetros. Y, por último, el nivel 3 dará respuesta ante nevadas que superen los 20 centímetros y provoquen alteraciones graves en la prestación de los servicios.

El Plan cuenta con un órgano de coordinación permanente que se reunirá en la Sala de Crisis de Policía Municipal para organizar y supervisar las actuaciones de los distintos servicios implicados.

Además de la Policía Municipal de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona (principalmente con las áreas de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Conservación Urbana y sus unidades de Protección Civil, Limpieza Viaria, Obras, Jardines y Parque Móvil), en la actuación ante nevadas hay otros organismos y entidades involucradas como el Gobierno de Navarra (SOS Navarra, Protección Civil, Policía Foral y Servicio de Conservación de Carreteras), la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Cruz Roja, DYA y concesionarias de servicios municipales como Dornier, Erri Berri, FCC, EULEN, OHL INGESAN, TASUBINSA, Iberdrola, Telefónica o Gas Natural.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

Al margen de los recursos materiales y de coordinación organizados por el Ayuntamiento, ante nevadas "es clave la colaboración ciudadana para reducir las incidencias en calzadas y vías públicas".

Es por ello que se recomienda extremar las precauciones ante la presencia de nieve o hielo, especialmente en aceras, pasos peatonales y zonas de pendiente. Se aconseja evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos en vehículo particular y priorizar el transporte público.

En caso de tener que utilizar el coche, se recomienda circular a velocidad reducida, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, prestando especial atención a las vías con pendientes pronunciadas.

Las personas responsables de locales y comunidades de vecinos deben colaborar en la limpieza de las aceras frente a sus establecimientos y portales, acumulando la nieve junto al bordillo, pero sin depositarla en la calzada.

El Ayuntamiento recuerda también la importancia de seguir la información y las indicaciones de los servicios de emergencia y de consultar los canales municipales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y las posibles incidencias.