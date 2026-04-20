El Ayuntamiento de Pamplona prevé un "despliegue completo" del servicio de bicis eléctricas entre diciembre y enero

Archivo - Un puesto del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el "despliegue completo" del nuevo servicio de bicicletas eléctricas podría darse entre diciembre y enero.

En respuesta a los medios de comunicación sobre el acuerdo alcanzado con el PSN, Abaurrea ha indicado que "se ha hecho un buen trabajo" y que "hay sintonía" entre las partes implicadas.

Abaurrea ha explicado que "lo que hemos seguido es un proceso de elaboración de los pliegos para el nuevo servicio" y que "la pieza clave ha sido durante este tiempo el cómo armonizar la extensión del servicio al conjunto de la comarca".

Ha relatado Abaurrea que "hubo un debate si tenía que licitar la Mancomunidad o el Ayuntamiento" y que "finalmente la decisión es que lo haga el Ayuntamiento por razones de operatividad". "Pero lo que sí se pretendía, y creo que hemos conseguido y era objeto de ese acuerdo, era que la definición de los aspectos troncales del pliego se hiciese de manera comarcal", ha indicado.

Según ha explicado, "en esas sesiones han participado la propia Mancomunidad, los grupos políticos de la Mancomunidad, y también los ayuntamientos que está previsto que se vayan a incorporar". "Se ha hecho un buen trabajo, hay sintonía, y lo que procede es que este mismo miércoles ya vamos a hacer la aprobación del plazo. Porque si el plazo trasciende de cinco años -el nuevo contrato prevé un plazo de 10- la Junta de Gobierno necesita para hacer la licitación una autorización previa del pleno", ha remarcado.

Esta, ha dicho, "es la primera piedra del nuevo sistema, que ya establecemos que va a poder ser a diez años, y a partir de ahí, en no mucho tiempo, ya estamos completando el documento de licitación". De esta forma, "en julio tendríamos las ofertas y la adjudicación", y "posteriormente nos iríamos hasta septiembre y diciembre, donde se produciría la implantación".

Abaurrea ha explicado que "en la medida en que los ayuntamientos hayan resuelto el acuerdo para la delegación de competencias" y que Mancomunidad "haga una asamblea de asunción de esas competencias", en ese momento "ya estaríamos en disposición de dar el salto y hacer un nuevo contrato para la ampliación a la comarca".

"Si para septiembre pudiese estar, pudiera coincidir que la implantación, del servicio sea casi, casi a la vez tanto en Pamplona como en el resto. Ahí estaremos en ese punto de diciembre-enero donde puede haber despliegue, el despliegue completo, y previsiblemente con despliegue comarcal ya en ese tiempo", ha manifestado.