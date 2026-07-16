El Ayuntamiento de Pamplona renovará 848 luminarias del alumbrado público en cinco barrios antes de final de año

Imagen de farolas. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a invertir 831.955,53 euros en la renovación de 848 luminarias de alumbrado público exterior a tecnología LED en los barrios de San Juan, Iturrama, Ermitagaña, Azpilagaña y Rochapea. La Junta de Gobierno Local aprobó a principios de este mes la licitación un contrato, dividido en cinco lotes, uno por cada barrio en el que se va a actuar. Se prevé que esta renovación de luminarias esté concluida para finales de año.

De esta forma, ha indicado el Consistorio, Pamplona continúa con la progresiva implantación de la tecnología LED en el alumbrado público de la ciudad. Se trata de conseguir, ha añadido, la máxima eficiencia energética; la reducción del consumo eléctrico, de la huella de carbono y de la contaminación lumínica con una menor emisión a la atmósfera de gases GEI. Asimismo, contribuyen en la mejora de la seguridad y la accesibilidad para los viandantes. Los parámetros lumínicos resultantes se adaptarán a las exigencias del vigente Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

El lote 1 cuenta con 295.740,73 euros para renovar 308 luminarias en San Juan, en dieciséis calles del barrio. En concreto, se actuará en tramos de la avenida de Bayona, Monasterio de Zilbeti, Monasterio de la Oliva, Monasterio de Urdax, avenida de Barañáin, José María Lacarra, Monasterio de Tulebras, Vuelta del Castillo y Pío XII, además de los fondos de saco de travesía del Monasterio de Zilbeti, Monasterio de Zamartze, Monasterio de Santa Eulalia, Monasterio de Ekoien, aparcamiento de San Cernin, travesía de los Glacis y travesía de la Vuelta del Castillo.

El lote 2 incluye 145 luminarias en Iturrama para completar las calles San Juan Bosco, Grupo Rinaldi, Abejeras y Esquíroz. Se actuará también en el tramo final de la calle Iturrama con Abejeras y en la rotonda de San Juan Bosco a Abejeras. El presupuesto asciende a 154.279,80 euros. El lote 3 se refiere a la sustitución de 155 luminarias en Ermitagaña, con un presupuesto de 142.834,64 euros, en avenida de Barañáin, plaza Pintor Paret, paseo García de Nájera y Sancho Ramírez.

El lote 4, en Azpilagaña, integra la renovación de 97 luminarias en la ronda de Azpilagaña, Río Ega, Río Alzania y Miguel Astráin en el barrio de Azpilagaña con un presupuesto de 95.353,78 euros. Por último, el lote 5 se refiere a 143 luminarias catalogadas como residenciales en Rochapea. Se invertirán 143.746,58 euros en las calles Vidángoz, Urzainqui, Ustárroz, Virgen del Río, Garde, Ansoáin, grupo San Pedro, plazas Virgen del Río, Iturriotzaga, San Blas y Nuevo Baztan, en el entorno del colegio Cardenal Ilundáin, en la travesía Tomás de Burgui y en la calle Juan de Goyeneche.

Cada entidad licitadora podrá presentar oferta a todos los lotes que le interesen. Sin embargo, solo podrá ser adjudicataria de un máximo de un lote, si se trata del lote 1, que se corresponde con el proyecto del barrio de San Juan, o de dos si se trata del resto de lotes. Estas limitaciones se exceptuarán en los supuestos en los que se vaya a quedar desierto alguno de los lotes restantes por ser la única persona que haya presentado oferta o no haya sido excluida de la licitación.