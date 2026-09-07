El Ayuntamiento de Pamplona reparará los dos torreones de la antigua estación de autobuses, que presentan deficiencias. - CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona iniciará próximamente la reparación de los dos torreones de la antigua estación de autobuses, que presentan algunos elementos deteriorados y problemas de humedades y goteras.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de las obras, por un importe de 45.635,15 euros, con el objetivo de consolidar ambos torreones, ubicados en las confluencias de la avenida de Conde Oliveto con la avenida de Yanguas y Miranda y con la calle Tudela, respectivamente.

Los torreones, que se levantan sobre la altura máxima del edificio de cuatro pisos, fueron objeto de inspección el pasado mes de marzo. En esa inspección se detectaron filtraciones que provenían de la cubierta del edificio, en la zona de encuentro con ambos torreones.

Ante esta situación, en el torreón de la avenida de Yanguas y Miranda, los trabajos se centrarán en la demolición de falsos techos y cielorrasos para comprobar los elementos de la cubierta. Además, se sustituirán los elementos degradados por la humedad; se repondrán las tablas deterioradas y se reconstruirán los encuentros entre los faldones de la cubierta y los muros de cierre del torreón. Por último, se repararán las esquinas agrietadas de los muros del torreón y se sustituirán los canalones y tejas rotas y desplazadas.

Por su parte, en el torreón de la calle Tudela, las labores encomendadas son parecidas, con la demolición de falsos techos, sustitución de elementos afectados además de la reparación de muros de cierre. Todos estos trabajos serán realizados por Construcciones Unanua.

El Consistorio realizará además inspecciones periódicas para detectar posibles daños, prestando especial atención a elementos principales de cerchas, vigas radiales, apoyos y fisuras en los muros.

La antigua estación de autobuses se construyó en 1934. El edificio, de planta baja y cuatro alturas, albergaba a pie de calle los andenes de la estación de autobuses, así como las taquillas y pequeños comercios. En las plantas superiores, se habilitaron viviendas. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de estas viviendas están ya deshabitadas, como las ubicadas en los portales situados en el área de los torreones. Los torreones, por su parte, se alzan por encima de la 4ª planta del edificio, formando un hexágono achatado, con un eje largo paralelo a cada uno de los chaflanes y otro más corto perpendicular a estos.