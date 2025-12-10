Ayuntamiento de Pamplona reparte 20.000 cartas entre los comercios para que los niños escriban a Olentzero y Reyes Magos

Las cartas. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Se prevé que Olentzero y los Reyes Magos lleguen a Pamplona, como cada año, el 24 de diciembre y el 5 de enero, para unas noches llenas de buenos deseos y también de regalos. Para que no se olviden de nada y cumplan con lo que les piden los niños de la ciudad, el Ayuntamiento repartirá entre los comercios de Pamplona 20.000 cartas, 10.000 para Olentzero y 10.000 para los Reyes Magos, para que puedan escribirles.

Para el reparto de las cartas, el Ayuntamiento de Pamplona está colaborando con las asociaciones de comerciantes que las están distribuyendo entre sus establecimientos asociados. Para que nadie se quede sin la posibilidad de conseguir esas cartas, se van a poner a también a disposición de aquellos comercios de la ciudad que no están asociados. En este último caso, podrán pasar a recogerlas por la Oficina de Comercio ubicada en la calle Mercaderes, 11, el jueves 11 de diciembre a mediodía, en horario de 13 a 15 horas, ha informado el Consistorio.

El diseño de las cartas es muy sencillo, con una cara para el texto en el que incluir las peticiones y con la otra para el envío y el lema de la campaña de este año 'La Navidad está en la calle', tanto en castellano como en euskera. El zaguán de la Casa Consistorial cuenta con un buzón para que los más pequeños puedan dejar allí sus cartas y que les lleguen a Olentzero y a los Reyes Magos.