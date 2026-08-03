El Ayuntamiento de Pamplona repartirá entre la población vulnerable 7.000 gafas para ver el eclipse del 12 de agosto

Imagen de archivo de gafas homologadas para eclipses - David Zorrakino - Europa Press

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona repartirá, a partir de este miércoles día 5, un total de 7.000 gafas protectoras para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Las gafas se entregarán de forma gratuita, preferentemente, a personas vulnerables, con patologías médicas o necesidades económicas. El reparto se llevará a cabo a través de la red Civivox y de los servicios sociales municipales.

El Consistorio colabora así con el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, con el objetivo de "proteger la vista de la población ante este acontecimiento astronómico", ya que mirar directamente al sol durante un eclipse puede ocasionar daños graves y permanentes en la retina, provocando incluso ceguera.

Es por ello que las distintas instituciones recomiendan encarecidamente el uso de gafas homologadas para contemplar este fenómeno.

De las 7.000 gafas de que dispone el Ayuntamiento, 4.000 se han asignado al área de Acción Social, que las repartirán en función de la demanda a través de los distintos servicios municipales.

Además, también ha entregado una parte de ellas a entidades sociales sin ánimo de lucro como la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social, CERMIN, Cáritas y Cruz Roja.

Por su parte, otras 3.000 gafas serán repartidas por el área de Cultura, Fiestas y Deporte, que se servirá de la red Civivox para llegar al mayor número posible de población. En concreto, está previsto repartir 900 gafas en Civivox Condestable y otras 750 en Civivox Pompelo. Además, se han asignado 300 unidades a cada uno de los Civivox de San Jorge, Iturrama, Mendillorri y Jus la Rocha. Por último, en el Civivox Milagrosa se entregarán otras 150 unidades.

Las gafas en cuestión están debidamente homologadas para el objetivo de contemplar un eclipse. Cuentan con la certificación EN ISO 12312-2_2015.

El protocolo de uso establece que se deben colocar antes de orientar la vista al sol (por ejemplo, mirando hacia el suelo), para después levantar la cabeza y observar el fenómeno. Al finalizar el visionado del eclipse, se debe volver a realizar la misma acción, quitándoselas con la cabeza hacia abajo para evitar recibir destellos que puedan dañar la retina.

Para contemplar la luz solar durante un eclipse es imprescindible utilizar gafas y filtros solares homologados específicamente diseñados para ello. De hecho, no es seguro el uso de gafas de sol normales ni materiales no homologados.

Las gafas específicas para contemplar estos fenómenos deben contar con el marcado CE auténtico y un etiquetado completo que incluya nombre del fabricante, instrucciones y una serie de advertencias. El filtro debe estar en buen estado, sin rayaduras, zonas claras o daños visibles.