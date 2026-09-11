El Ayuntamiento de Pamplona restaura la escultura de la 'Mariblanca' ubicada en el parque de la Taconera

La Mariblanca, en la Taconera. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha restaurado la escultura de la Beneficiencia, más conocida como la 'Mariblanca', ubicada en el parque de la Taconera, para devolverle el aspecto original a la obra que durante casi cien años ha acompañado a la ciudadanía pamplonesa en este parque romántico de la ciudad.

Los trabajos se han centrado en la limpieza y restauración de pequeños desperfectos, en el marco del compromiso del Consistorio de continuar restaurando de forma progresiva, cada año, diferentes esculturas urbanas de la ciudad, ha informado el Consistorio.

La intervención realizada en la escultura de la 'Mariblanca', que ha durado cinco días, se ha centrado en la retirada de musgo, deposiciones de aves y marcas de humedad y agua. No en vano, su ubicación en el exterior le hace especialmente vulnerable a las condiciones meteorológicas. Además, se han realizado pequeñas reconstrucciones en la base de la escultura, como el dedo del pie del niño, que estaba roto. Aún así, su estado de conservación es aceptable.

La restauración se ha basado en criterios de 'mínima intervención', compatibilizando materiales nuevos con los ya existentes y facilitando la reversibilidad de los procesos realizados. La primera fase, tras la documentación del estado actual de la escultura, se centró en la limpieza, mediante la aplicación de biocidas para erradicar la proliferación hongos y demás elementos y facilitar su retirada. Esta retirada se ha llevado a cabo con brochas, bisturí, escalpelos y cepillos de distintas durezas, con el objetivo de lograr una limpieza general, primero, y minuciosa, después.

Con ella, se ha eliminado no solo el musgo que ha crecido sobre la piedra, sino también hongos, deposiciones y suciedad en general acumulada con el paso de los años. Por último, se ha realizado una limpieza mediante agua a baja presión.

Tras la limpieza, se han realizado pequeños trabajos de restauración y relleno de pequeñas grietas y fisuras, mediante la aplicación de mortero de cal, con el objetivo de cerrar posibles vías de acceso al agua y a la suciedad y ayudar a su conservación. Junto a estos trabajos de relleno, se ha procedido a la reconstrucción de algunas faltas detectadas, como el dedo del pie del niño, la esquina de la base o pequeños desperfectos tanto en la barbilla de la Beneficencia como en su escudo, la mano o la nariz. En todos ellos, se ha aplicado mortero de reconstrucción.

Por último, los trabajos han incluido la aplicación de una protección final con una capa de hidrorrepelente, con efecto hidrofugante y antimicrobiano, que retrase los efectos de agentes medioambientales.

La escultura, fabricada en 1788 por Julián San Martín, se concibió primero como el remate superior de una de las cinco fuentes diseñadas por Luis Paret y Alcázar, la ubicada en la Plaza del Castillo, donde permaneció hasta 1910. Tras ser sustituida por un kiosco de madera, la escultura se reubicó en la entonces nueva plaza de San Francisco en 1913, hasta 1927, cuando se trasladó al entorno de la Taconera. En los últimos años, la 'Mariblanca' ha sido sometida a varias intervenciones de carácter restaurador, en los años 2009 y 2018, respectivamente.