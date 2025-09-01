El Ayuntamiento de Pamplona retira lunes y martes materiales acumulados en la ribera del Arga a su paso por Errotazar

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Pamplona está realizando una limpieza extraordinaria en la margen del río Arga, a su paso por la calle Errotazar, en el barrio de Rochapea. Los trabajos se desarrollan este lunes y martes, y consisten en la retirada de los materiales acumulados tras las últimas avenidas en la orilla y playa de la margen derecha del río, en un área de unos 511 metros cuadrados. La intervención tiene un presupuesto de 8.000 euros más IVA.

Para retirar los restos, en esa zona del Parque del Runa, cercana al faro, trabajan una máquina retroexcavadora, una pala mixta, un dúmper articulado y un camión portacontenedores. Esta maquinaria permite recoger en contenedores los materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, que serán separados convenientemente para ser enviados al correspondiente gestor de residuos autorizado.

La retirada de los acúmulos en la margen derecha tiene carácter preventivo, para evitar su arrastre aguas abajo en próximas avenidas del río y minimizar el peligro de taponamiento de los puentes situados en la calle Vergel o su entrada hacia el Parque del Runa, que pudiera provocar daños.