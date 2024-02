El Ayuntamiento de Pamplona revisará el callejero para que las placas de denominación "sean bilingües en su integridad"

También se emplazará a que las respuestas o entrega de documentación del Consistorio sean en bilingüe cuando así se solicite



El Ayuntamiento de Pamplona va a revisar el callejero para que las placas de denominación de la ciudad "sean bilingües en su integridad, conforme dicta la ordenanza".

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, que ha comparecido en una rueda de prensa junto a la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera, Zaloa Basabe, tras la Junta de Gobierno Local del Consistorio.

Según Abaurrea, el callejero "se revisará para que podamos detectar si hubiese situaciones en las que diferentes calles han podido quedar sin señalizar en bilingüe y que, por lo tanto, estarían incumpliendo" la normativa, como en el caso, según ha dicho, de la Plaza de la Constitución o el Parque Camino de Santiago.

Por otro lado, ha hecho referencia a "varios escritos de ciudadanos quejándose sobre el tratamiento que se hace en las respuestas que da o entrega de documentación que hace el Ayuntamiento cuando se solicita que éstas sean en bilingüe". "Se les da la razón con apoyo en un informe jurídico que, a la vista de la ordenanza, determina que efectivamente cuando así se solicita, la ciudadanía tiene derecho a que se responda en bilingüe", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que "se va a dar una orden a todos los servicios municipales para que a partir del necesario respeto a los derechos de la ciudadanía" se adopten "todo tipo de medidas materiales y tecnológicas que fuesen precisas para que esas notificaciones lo sean en esos términos, específicamente en relación también al empadronamiento".

En concreto, "se han producido tres instancias por registro de otras tantas personas reclamando su derecho a recibir los volantes de empadronamiento en euskera en el que el nombre de la calle en la que residen figure también en euskera". De esta forma, el Ayuntamiento ha anunciado que se modificará la aplicación informática de padrón municipal "para hacerlo posible". La Asesoría Jurídica municipal, mediante informe, ha estimado, además, las tres peticiones ciudadanas.

REVISIÓN DEL CALLEJERO

El Ayuntamiento de Pamplona va a rotular en bilingüe los carteles del aparcamiento Kostarapea II (Trinitarios), ya que "una petición realizada en julio del 2023 solicitó del Consistorio que incluyera la palabra 'reservado-erreserbatua' en un cartel sobre la reserva de aparcamiento para personas con discapacidad, que aún figura exclusivamente en castellano".

El Ayuntamiento, en su momento, "desestimó la petición por la vía de los hechos (desestimación tácita), una desestimación contra la que la persona peticionaria interpuso recurso de alzada". Ahora, una resolución de Alcaldía "decide cambiar de signo la actitud municipal ante la petición, allanándose y por tanto, aceptando la solicitud, lo que deja sin objeto el recurso y cierra la vía ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN)".

Un informe de la dirección de la Asesoría Jurídica indica que "la normativa municipal obliga a que todos los carteles dirigidos a la ciudadanía en general sean bilingües, basándose en los artículos 8 e ('señalización tanto horizontal como vertical de lugares de interés turísticos, control de servicios e indicadores de tráfico') y 9 (carteles) de la Ordenanza reguladora de la utilización y del fomento del euskera.

Además, añade el informe, en la disposición adicional segunda la ordenanza se establece cómo plasmar ese bilingüismo y establece que 'el euskera y el castellano tendrán idéntica presencia en el paisaje lingüístico competencia del Ayuntamiento de Pamplona y por tanto, serán idénticos en ambas lenguas el contenido, el tamaño y el contraste en la rotulación de placas de calles, señales, carteles y resto de elementos que componen el mencionado paisaje lingüístico'.

Asimismo, el Consistorio "se allanará en todos los procedimientos que estén pendientes en la materia (en situaciones similares a Parque Camino de Santiago o a Plaza de la Constitución) y recuperará el sistema de aprobación de denominaciones bilingües en los nuevos viales que se nombren en adelante en la ciudad".

CÓMO SE NOMBRAN LAS CALLES

El artículo 8c de la Ordenanza reguladora de la utilización y del fomento del euskera aprobada en 2020 establece que ' el Ayuntamiento de Pamplona utilizará el castellano y el euskera cuando se dirija de modo general a la ciudadanía', de forma que 'serán bilingües (...) la rotulación de edificios, calles y espacios públicos'.

Existen, además, "referencias de un acuerdo de Pleno de 1979". El procedimiento instaurado era la solicitud simultánea de dos informes: uno al Archivo Municipal solicitando nombres para los viales y otro al organismo municipal con competencias en materia de euskera (técnico y servicio especifico), para que se encargará de fijar la traducción del término elegido.

A lo largo del tiempo, según el Consistorio, "no siempre se ha seguido ese procedimiento, por lo que ahora mismo hay calles a las que no se les ha asignado nombres en euskera ya que, aunque algunos, como por ejemplo los topónimos, no necesitan de traducción, el tipo de vial al que denominan (calla, vía, plaza, parque, avenida...) si debería figurar traducido".

En la revisión gradual anunciada este lunes, además de "detectar las plazas o señalizaciones en las que se incumple la ordenanza, se usará como criterio el establecido en los informes de Euskaltzaindia (el documento de 2016, actualizado en 2019 una publicación trilingüe que recoge las denominaciones)".

Una vez se apruebe este callejero bilingüe, el Consistorio restablecerá el sistema de denominación bilingüe para las vías y espacios públicos que se vayan abriendo en los nuevos desarrollos urbanos.

DOCUMENTOS Y VOLANTES EN EUSKERA

Un informe de fecha 2 de febrero de la Asesoría Jurídica municipal informa también sobre tres peticiones ciudadanas reclamando recibir documentación en euskera (una) o que en el volante de empadronamiento remitido por la administración las calles a las que se alude están denominadas en euskera (tres).

En ese sentido, el informe considera que "el Ayuntamiento ha incumplido su obligación legal de contestar de forma expresa mediante resolución administrativa resolviendo las peticiones en el plazo de seis meses (LPACAP, artículo 21) y ahora estima las peticiones realizadas".

El texto, apoyándose en los artículos 6 y 8 de la Ordenanza reguladora de la utilización y del fomento del euskera, "requiere dar orden a 'los servicios municipales para que se respeten los derechos de la ciudadanía en este asunto y se implemente las medidas (materiales y tecnológicas]oportunas para hacer efectivo el derecho que tiene la ciudadanía a recibir en bilingüe las comunicaciones que el Ayuntamiento de Pamplona les notifica y en concreto a que cuando reciban el certificado de empadronamiento en euskera el nombre de la calle esté en bilingüe'".