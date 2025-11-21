El Ayuntamiento de Pamplona sortea 461 abonos anuales para distintas instalaciones deportivas de la ciudad

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona sorteará de cara a 2026 un total de 461 abonos anuales para distintas instalaciones deportivas de la ciudad.

En concreto, oferta abonos familiares e individuales en la Unión Deportiva Cultural Txantrea, en la entidad deportiva, recreativa y social Oberena, en la Ciudad Deportiva Amaya, en la Unión Deportiva Cultural Rochapea y en la Sociedad Deportiva Echavacoiz.

Las personas interesadas puedan inscribirse al sorteo entre los días 24 de noviembre y 5 de diciembre, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100).

Para poder participar en este sorteo, es necesario figurar en el padrón municipal de Pamplona desde al menos el 1 de enero de este año.

Sin embargo, quedarán excluidas del sorteo aquellas personas que hubieran sido privadas de su condición de socios en virtud de la aplicación de la normativa propia de cada entidad. Tampoco podrán optar aquellas personas que causaron baja voluntaria en los cinco años anteriores.

En la inscripción deberán hacer constar la instalación a la que quieren acceder. Únicamente, se podrá realizar una solicitud por persona.

Una vez realizado el sorteo, las personas agraciadas deberán formalizar la adquisición de los abonos en cada instalación deportiva, formalizando el pago correspondiente, que varía en función de cada instalación y la edad de las personas aspirantes.

El coste oscila entre los 483 euros máximo para personas adultas y los 85,50 euros para menores de entre 2 y 5 años. Estos abonos permitirán a las personas agraciadas acceder a las instalaciones deportivas en igualdad de condiciones que el resto de socios, salvo a aquellas actividades que tengan un coste añadido. Los abonos serán intransferibles.

El Ayuntamiento prevé la concesión de abonos familiares siempre que se acredite a través del libro de familia la vinculación entre las personas interesadas y los hijos tengan menos de 18 años.

De esta forma, se podrá optar al sorteo de forma grupal, incluyendo en la solicitud también a abuelos, cuando en el grupo familiar haya menores de 14 años. A esta modalidad también podrán optar las parejas que estén en posesión del certificado de registro de parejas de hecho. Por su parte, el abono individual está pensado para personas a partir de 14 años cumplidos a 31 de diciembre de 2025.

Una vez cerrado el plazo de solicitud, el Consistorio realizará el próximo 11 de diciembre el sorteo entre todas las inscripciones realizadas.

Las personas agraciadas serán contactadas vía SMS, y deberán formalizar el pago de los abonos en cada una de las instalaciones hasta el 19 de diciembre, incluido.