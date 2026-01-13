Ayuntamiento de Pamplona y Telpark ofrecen un abono para aparcar 12 horas por un máximo de 3,39 euros

Archivo - Los ocho aparcamientos subterráneos en Pamplona actualizan sus tarifas y cánones para 2026 con un incremento del 2,7% - JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona colabora con la firma Telpark para fomentar un uso sostenible de los vehículos particulares y facilitar las recargas eléctricas. Durante este mes de enero, las personas usuarias de los aparcamientos del Hospital Universitario de Navarra, Blanca de Navarra y Baluarte podrán adquirir un abono Multipass, que permite estacionar hasta 12 horas por entre 2,79 euros y 3,39 euros, y obtener un descuento de un 30% en las recargas eléctricas.

Los abonos Multipass se pueden comprar en el mes de enero, a través de la aplicación Telpark, con 3 modalidades diferentes: de 5, 10 o 20 pases, con un precio de 16,95 euros (3,39 por pase), 30,90 (3,09 por pase) y 55,80 (2,79 por pase), respectivamente. Con este abono se puede aparcar 12 horas, en cualquier día y franja horaria, con una única entrada y salida. El abono tiene una caducidad de 12 meses desde su adquisición.

El precio por la estancia de 12 horas con el abono equivale, aproximadamente, a una hora de aparcamiento regular, según las tarifas vigentes en los tres parkings de la promoción en Pamplona. El precio por hora en el aparcamiento del Hospital Universitario de Navarra es de 2,58 euros; en Baluarte, de 3,05 euros; y en Blanca de Navarra, 3,15 euros. La compra de abonos está limitada a 40 como máximo por persona usuaria y aparcamiento.

Adicionalmente, el Multipass incorpora un 30% de descuento en la carga eléctrica de vehículos, hasta el 30 de junio, para todas las recargas iniciadas desde la aplicación Telpark en cualquiera de los 122 aparcamiento del país. Tras adquirir el Multipass, en un plazo de 24 a 48 horas, aparecerá un banner de carga eléctrica en la aplicación y desde ese momento se activará automáticamente el descuento.