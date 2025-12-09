El Ayuntamiento de Pamplona trabaja en la mejora de las salas de coordinación de Policía Municipal

Archivo - Policía Municipal colabora con la Escuela de Seguridad y Emergencias en la formación de operadores de la Sala 112 - CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona está modernizando sus dos salas de coordinación para mantenerlas como "infraestructuras tecnológicamente avanzadas, seguras, versátiles y escalables". Si el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) estrenaba en julio de 2024 videowall para gestionar 293 cámaras de la ciudad, desde entonces se han ido incorporando otros recursos humanos o materiales y "mejorando los ya disponibles, tanto en esta sala, como en la de Coordinación de crisis (CECoor), que funcionan de forma coordinada en las dependencias del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana".

El Ayuntamiento de Pamplona ha informado de que continúa con los trabajos de mejora y modernización de las salas de coordinación, algo que considera "una inversión estratégica con un alto impacto operativo, ya que son elementos importantes para lograr el objetivo de mejorar el sistema de seguridad y emergencias del municipio". Esta actuación quiere "reforzar la capacidad de anticipación, reacción y resolución de la institución, consolidando a la Policía Municipal de Pamplona como un cuerpo proactivo, preparado y al servicio de la ciudadanía, dentro de un modelo de gestión seguro y eficiente".

El CECOP de Policía Municipal en 2025, y hasta el día 4 de diciembre, había recibido 181.647 llamadas de muy variados contenidos. Como ejemplos, de las llamadas recibidas 8.431 estaban vinculadas a accidentes o asuntos del tráfico, 5.013 a problemas de convivencia o 4.292 referidas a personas en necesidad. Pero también 708 por peligros o desperfectos, 575 por alarmas en vía pública o 466 relacionadas con animales.

INFRAESTRUCTURAS, MATERIALES Y DESARROLLOS DIGITALES

El Ayuntamiento ha realizado obra civil para la mejora estructural y funcional de la Sala CECoor y la ha dotado de climatización integral. Además, ha renovado los equipos informáticos de todos los puestos y ha comprado un monitor profesional 4K para visualización táctica en alta resolución y cuatro pantallas de gran formato para la reproducción y seguimiento de imágenes operativas.

Las salas de coordinación son centros neurálgicos de gestión y toma de decisiones en escenarios complejos. Como medidas complementarias, se ha incluido un sistema de bloqueo de acceso y un sistema autónomo de alimentación eléctrica (cero energético) para garantizar operatividad continua ante cortes de suministro.

En relación al software, el Ayuntamiento ha actualizado el videowall del CECOP, para permitir "un uso independiente y simultáneo por cada operador" y ha dotado la mesa CECoor con conectividad completa (Wi-Fi, intranet, internet) y sistema de electrificación. En estos meses, además, se han reprogramado las emisoras y 350 terminales portátiles (walkies talkies), en colaboración con el departamento de Interior del Gobierno de Navarra.

En lo relativo a aplicaciones y desarrollos informáticos, en los últimos meses se han incluido la APP 'Pamplona Alert', "herramienta clave para la recepción de alertas ciudadanas y monitorización de eventos y el software OTTO, que facilita la coordinación con la Mancomunidad en materia de transporte público".

FINALIDAD OPERATIVA DE LAS SALAS DE COORDINACIÓN

Las nuevas salas han sido diseñadas como centros neurálgicos de gestión y toma de decisiones en escenarios complejos, "lo que permite a quienes las operan centralizar en tiempo real toda la información relevante ante una emergencia y solicitar y movilizar recursos de forma eficiente". Es un sistema, ha explicado el Ayuntamiento, que permite planificar y ajustar operativos según la evolución de los eventos, activar procedimientos de respuesta rápida y ejecutar decisiones de manera informada, eficaz y en coordinación con los distintos actores que intervienen.

Estas capacidades permiten abordar múltiples escenarios críticos desde la gestión de riesgos previsibles, como los que presentan fenómenos meteorológicos adversos (lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos, etc.), hasta la coordinación de eventos de gran afluencia, como manifestaciones, concentraciones, eventos deportivos o espectáculos públicos o el armado de dispositivos de seguridad pública, incluyendo visitas institucionales o presencia masiva de personas en espacio urbano. En caso extremo, estos centros pueden intervenir de forma eficiente en la gestión de situaciones de calamidad pública, donde existe una afección generalizada sobre la población y los servicios esenciales de la ciudad, ha añadido el Consistorio.