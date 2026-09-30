El Ayuntamiento propone para el mes de octubre un homenaje a la escritora y actriz pamplonesa María Luisa Elío Bernal

María Luisa Elío Bernal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona rendirá este mes de octubre un homenaje a la figura de la escritora y actriz pamplonesa María Luisa Elío en el centenario de su nacimiento, a través de un programa cultural que "recorrerá su trayectoria y la vigencia de su obra marcada por el exilio, la memoria, la identidad, el retorno y el vínculo con su ciudad natal".

El ciclo, que lleva por título 'Cien años de María Luisa Elío: un legado para Pamplona', incluye una mesa redonda, dos recitales poéticos, dos lecturas dramatizadas y una protección cinematográfica con coloquio.

La programación ha sido presentada por la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, en una rueda de prensa en la que también han participado la escritora e investigadora Fátima Frutos, la cineasta e investigadora Olatz Ovejero y la actriz, directora y autora teatral Aurora Moneo.

Las propuestas abordarán la figura de Elío desde distintas disciplinas y "pondrán de manifiesto la influencia que su obra continúa ejerciendo en creadoras y creadores contemporáneos".

Todas las actividades se llevarán a cabo en el mes de octubre en dos espacios: Civivox Condestable y el salón de actos del centro comunitario de Salesianas, en el barrio de Txantrea. Todas las actividades son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo, y están dirigidas a mayores de 18 años.

El programa comenzará el jueves 1 de octubre, a las 19 horas, en Civivox Condestable, con la mesa redonda 'María Luisa Elío: un legado para Pamplona'. Participarán la escritora e investigadora Fátima Frutos, la poeta Inma Biurrun y el escritor Patxi Irurzun, con la coordinación del periodista Jesús Barkos.

El encuentro analizará "la vigencia de la obra de Elío y su influencia en diferentes manifestaciones artísticas actuales, a partir de cuestiones como la nostalgia, el recuerdo, el amor a la tierra, el retorno, la herida del exilio y el paso del tiempo".

El domingo 11 de octubre, a las 11 horas, en Civivox Condestable, y el martes 20 de octubre, a las 19 horas, en el salón de actos del centro comunitario de Salesianas, se celebrará el recital 'María Luisa en VERSOS'.

Las voces de Inma Biurrun, Mikel Sanz Tirapu, Itziar Ancín y Tasús Burguete Lacalle, bajo la coordinación de Lisett D. Páez Cuba "acercarán al público a las experiencias de la migración, el desarraigo, la identidad y el regreso imposible". La actividad contará además con la participación especial de integrantes del Club de Poesía de la UPNA.

El jueves 15 y el sábado 24 de octubre, a las 19 horas, será el turno de la lectura dramatizada 'Y volver, volver, volver', en Civivox Condestable y el salón de actos de Txantrea respectivamente.

La propuesta de la compañía Lore More, con Maialen Díaz, Emi Ecay y Aurora Moneo, parte de 'Tiempo de llorar' para abordar la experiencia de "regresar a una Pamplona que ya no es la ciudad que se abandonó".

Memoria, nostalgia, exilio y deseo de retorno se entrelazan en una propuesta que surge de una residencia de trabajo desarrollada en el marco de la vigesimoquinta edición del Festival de Teatro de Olite, que contó con la colaboración artística de Aurora Moneo y Carmelo Gómez.

Finalmente, el domingo 18 de octubre, a las 10.30 horas, en Civivox Condestable, se proyectará la película 'En el balcón vacío' (Jomí García Ascot, México, 1962) dentro de la actividad 'Lo que queda fuera del relato: María Luisa Elío y En el balcón vacío'.

La sesión estará conducida por la cineasta e investigadora Olatz Ovejero Alfonso, que ofrecerá una introducción y un coloquio posterior en torno a la participación de Elío en la película y a la construcción de la autoría cinematográfica.

La película se proyectará en su versión restaurada en 2K por Luis Alberto Juárez Pineda en 2025, en un trabajo de Elías Querejeta Zinema Eskola, con el apoyo de Gobierno de Navarra y la colaboración de Filmoteca UNAM.

La actividad permitirá abordar también "cómo determinadas aportaciones artísticas pueden quedar recogidas de manera parcial en los relatos oficiales y la importancia de la memoria oral, los testimonios y las redes personales y creativas para recuperar esas huellas".

UN HOMENAJE A UNA FIGURA VINCULADA A LA CIUDAD

María Luisa Elío Bernal (Pamplona, 1926 - México, 2009) fue escritora, guionista, actriz y agente cultural. Nacida en Pamplona en 1926, tuvo que exiliarse en México tras la Guerra Civil. Fue la primera lectora de 'Cien años de soledad' y cuenta con la dedicatoria de Gabriel García Márquez.

En el ámbito cinematográfico participó en el guion de 'En el balcón vacío' (1962), dirigida por Jomí García Ascot, una obra fundamental del cine del exilio republicano.

Su trayectoria literaria está estrechamente vinculada a la llamada 'Literatura del retorno', especialmente a través de 'Tiempo de llorar', obra en la que aborda su regreso a Pamplona treinta años después de su partida.

La reciente publicación de 'Tiempo de llorar y otros relatos. Obras completas', en 2025, "ha contribuido a recuperar y difundir su producción literaria".

Con este programa, el Ayuntamiento de Pamplona quiere "reivindicar la figura y la obra de María Luisa Elío y reforzar el conocimiento de su legado entre la ciudadanía". Elío mantuvo durante toda su vida "una estrecha relación afectiva con Pamplona, una ciudad que estuvo presente en su memoria y en su obra".

Un siglo después de su nacimiento, el Ayuntamiento recupera esa relación a través de una programación que reúne a escritoras, escritores, poetas, profesionales de las artes escénicas e investigadoras para "acercar al público una figura cuya obra continúa generando nuevas lecturas".