El Ayuntamiento realiza trabajos para ampliar la zona de estacionamiento regulado en Milagrosa/Arrosadia

Zona azul. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona acomete esta semana trabajos de acondicionamiento para ampliar la zona de aparcamiento regulado al sur del barrio de Milagrosa / Arrosadia. La actuación responde a demandas vecinales y de establecimientos comerciales recogidas en los Foros de Barrio y en diversas reuniones con colectivos locales, y cuenta con el visto bueno de la Junta de Movilidad del Ayuntamiento, integrada por personal técnico y representantes de todos los grupos municipales, según ha expuesto el Consistorio en una nota.

Estos días se procederá al pintado y señalización de nuevas plazas de aparcamiento, que entrarán en vigor el próximo otoño, tras realizar los trámites correspondientes. Los trabajos se irán acometiendo por fases.

La ampliación afecta a una decena de calles, que pasan a convertirse en zonas azules y naranja. La zona azul llegará a la calle Pablo Antoñana, entre la avenida de Zaragoza y la rotonda frente a la entrada de la UPNA, y la calle Sebastián de Albero, ubicada entre la rotonda de Oberena y el parking disuasorio de Arrosadia. También es azul el tramo de la calle Tajonar frente al polideportivo de Arrosadia. Estas plazas están destinadas a alta rotación.

La zona naranja, donde no es prioritaria la rotación, se aplicará a las calles Río Ultzama, José María Jimeno Jurío, Fernando Remacha, Antonio Conejo Salguero, Blas de la Serna, Río Irati, avenida de Zaragoza, avenida de Cataluña y calle Tajonar, en su tramo junto al desarrollo urbanístico más reciente. Para abonar el pago del estacionamiento, se instalarán 6 expendedores: dos en la zona azul y cuatro, en la zona naranja.

Todos estos cambios, previstos a partir del mes de octubre, serán comunicados al vecindario de la zona y se indicarán los plazos para solicitar tarjetas de residente del sector 3, que comprende las zonas residenciales y calles de Milagrosa / Arrosadia y Azpilagaña. La ampliación supone crear mil plazas nuevas, que se suman a las 3.312 existentes.

Se van a pintar 908 plazas en batería, en la avenida de Zaragoza (37) y las calles Río Ultzama (174), Pablo Antoñana (163), Fernando Remacha (85) y trasera (118), Antonio Conejo Salguero (66), Blas de la Serna (69), Río Irati (75) y Sebastián de Albero (121). También se crean 92 plazas en línea, en la calle José María Jimeno Jurío (47) y Tajonar (45). Las 316 plazas verdes, exclusivas para residentes, se mantienen como están.