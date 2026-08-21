El Ayuntamiento de Tudela adjudica el servicio para el control de palomas y estorninos en la ciudad

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha acordado este viernes, en sesión de la Junta de Gobierno Local, la adjudicación a Gestión de Fauna Ambiental, S.L., de los servicios para la captura y control de la población de palomas y para el ahuyentamiento de estorninos en el municipio.

El contrato, dividido en dos lotes, se ha adjudicado por un importe total de 34.267,20 euros, IVA incluido. El plazo inicial de ejecución será de dos anualidades, con posibilidad de establecer dos prórrogas de carácter anual, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El primer lote, correspondiente al servicio de captura y control de la población de palomas, se ha adjudicado por un importe de 25.258,75 euros, IVA incluido, para las dos anualidades. Las actuaciones tendrán como finalidad reducir la población de palomas de la especie Columba Livia hasta niveles adecuados, tanto en el término municipal como en instalaciones públicas y privadas, siempre de acuerdo con los criterios de sanidad y bienestar animal y con la normativa vigente.

Entre las tareas previstas se encuentra la captura y gestión de los ejemplares, incluyendo la tramitación de los permisos necesarios, así como la atención de avisos y quejas de la ciudadanía en un plazo máximo de dos días laborables.

El servicio también contempla la difusión de recomendaciones y pautas dirigidas a la población, entre ellas la prohibición de alimentar a las palomas, con el objetivo de evitar un incremento descontrolado de su presencia.

El segundo lote, destinado al ahuyentamiento y control de la población de estorninos, se ha adjudicado por un importe de 9.008,45 euros, IVA incluido, para las dos anualidades. El servicio se desarrollará principalmente durante la temporada comprendida entre los meses de octubre y marzo y estará dirigido al control de los dormideros de estorninos de las especies Sturnus vulgaris y Sturnus unicolor localizados en diferentes puntos de Tudela.

Entre las zonas inicialmente previstas se encuentran los pinos que rodean el edificio Torre Monreal y el interior del colegio Torre Monreal; los pinos situados en la zona posterior de la propiedad de los Morte, en la calle Mauleón; la plaza Padre Lasa y la parte trasera del colegio Dominicas de la Anunciata; los jardines del convento de las Clarisas; los pinos situados frente al Cementerio y Santa Quiteria, entre otros puntos del municipio.

Asimismo, el contrato permitirá intervenir en nuevas zonas en las que puedan aparecer otros dormideros, mediante la aplicación de los medios necesarios para mantener controlada la presencia de estas aves.

El Ayuntamiento ha explicado que, con esta adjudicación, da continuidad a las actuaciones municipales dirigidas a la gestión de aves urbanas y refuerza su "compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la calidad del entorno urbano, mediante intervenciones planificadas y responsables".