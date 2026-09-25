El Ayuntamiento de Tudela aprueba el proyecto para crear una red de corredores verdes y sendas en Santa Quiteria

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes el proyecto de las obras correspondientes a la creación de una red de corredores verdes y sendas caminables, 'running' y ciclables en Santa Quiteria, redactado por la empresa Topografía e Ingeniería Rural, S.L., con fecha de julio de 2026.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha acordado iniciar el expediente de contratación de las obras, con un importe máximo de licitación de 260.509,44 euros, IVA incluido, y ha aprobado los pliegos reguladores de la contratación, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto y por tramitación ordinaria, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en los pliegos. El plazo para la presentación de ofertas será de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. La duración prevista del contrato será de 120 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de replanteo, hasta la completa finalización de los trabajos.

La actuación tiene como objetivo crear una red de itinerarios perimetrales y transversales que mejore la conexión entre distintos puntos de la ciudad y del entorno de Santa Quiteria, entre ellos la nueva zona verde, los campos de fútbol, el cementerio, la ermita, las nuevas piscinas y la salida hacia el IES Valle del Ebro.

Las obras previstas incluyen la ejecución de sendas peatonales, ciclables y destinadas a la práctica del 'running', con firme de zahorra artificial. También se llevarán a cabo trabajos para corregir drenajes y escorrentías, mejorar los accesos y habilitar áreas de parada y descanso.

El proyecto contempla, además, la instalación de mobiliario urbano y señalética, así como la ejecución de una canalización en vacío que permitirá atender futuras necesidades de comunicaciones.

Asimismo, se prevé una mejora general del entorno y actuaciones puntuales de reforestación con especies autóctonas. Los trabajos no afectarán a ningún árbol existente y reforzarán dos zonas mediante la plantación de especies propias del entorno.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, ha destacado que "queremos seguir mejorando Santa Quiteria, pero hacerlo respetando y poniendo en valor su entorno natural". "Por eso, esta actuación mantiene íntegramente el arbolado existente y, además, incorpora nuevas plantaciones que reforzarán las zonas verdes", ha señalado.

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU). Podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.