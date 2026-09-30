El Ayuntamiento de Tudela derribará este jueves la garita del antiguo convento de San Francisco

Garita del antiguo convento de San Francisco, en Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela llevará a cabo este jueves, 1 de octubre, a partir de las 8 horas, el derribo de la garita situada en la fachada del antiguo convento de San Francisco, en el Paseo de Pamplona.

La actuación "responde al estado de deterioro de esta estructura", que, según el informe técnico redactado por Manolo Blasco, como colaborador del Equipo de Redacción del Proyecto de Redacción del Antiguo Convento de Sementales, presenta "una situación de ruina inminente parcial".

Ante este "deterioro", el informe recomienda proceder a la demolición de la garita y, posteriormente, a la consolidación del muro sobre el que se encuentra situada. Para ello, "se seguirán en todo momento las normas de seguridad necesarias en este tipo de labores".

Está previsto que los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 2.285 euros (IVA excluido), tengan una duración máxima de dos días, sin que se prevean afecciones derivadas de los mismos.

Esta actuación se produce, además, "en un momento de especial relevancia para la recuperación del antiguo convento de San Francisco", ya que está a punto de finalizarse y entregarse el proyecto de ejecución de la intervención prevista en el conjunto del edificio.

El proyecto contempla, entre otras actuaciones, las fases de demolición y consolidación sobre las edificaciones existentes, tal y como se recoge en el proyecto original de 2012.

En este contexto, el derribo de la garita permitirá actuar sobre una estructura cuyo deterioro ha sido señalado por los técnicos, dentro del proceso de intervención previsto para el conjunto del antiguo convento.

El informe técnico advierte, en este sentido, de que el resto del edificio "continúa en un proceso de deterioro progresivo", por lo que los arquitectos consideran "urgente y necesario" intervenir sobre el conjunto de la edificación, con el fin de evitar nuevos casos como el detectado en la garita que va a ser demolida.