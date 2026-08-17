El Ayuntamiento de Tudela desarrolla el programa de Empleo Social Protegido con 27 personas contratadas en 2026

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela desarrolla un año más el programa de Empleo Social Protegido, que se inició el pasado mes de marzo y se prolongará hasta noviembre de 2026. Esta iniciativa, promovida por las entidades locales y financiada por el Gobierno de Navarra y el Fondo Social Europeo, tiene una doble finalidad: facilitar un contrato de trabajo a personas en situación de exclusión social como parte de su proceso de inserción sociolaboral y, al mismo tiempo, desarrollar actividades y servicios de utilidad social que contribuyan a mejorar la ciudad y el bienestar de la ciudadanía.

El programa cuenta este año con 27 personas contratadas, que desarrollan su actividad en dos modalidades de jornada, completa y reducida. Más del 60% de las personas participantes perciben Renta Garantizada y/o Ingreso Mínimo Vital, mientras que más del 65% de los contratos se han formalizado con mujeres, uno de los colectivos que presenta mayores dificultades de acceso al empleo. Dentro de este grupo, se presta especial atención a mujeres pertenecientes a familias monoparentales con dificultades para la conciliación, según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

El Empleo Social Protegido permite, además, adquirir y reforzar habilidades y competencias laborales que favorecen las posibilidades de incorporación social y laboral de las personas participantes una vez finalizado el programa.

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Ayuntamiento cuenta con un equipo de cuatro profesionales de apoyo, integrado por una trabajadora social, una integradora social y dos monitores de tajo. Este equipo acompaña a las personas contratadas durante el proceso, tanto en el ámbito laboral como en el social y formativo.

La financiación del programa para este ejercicio asciende a 472.748,85 euros, mediante una subvención del Gobierno de Navarra y el Fondo Social Europeo. Esta cantidad supone un 1,51% menos que la correspondiente al ejercicio anterior e incluye los costes salariales de las personas contratadas, establecidos en el 140% del Salario Mínimo Interprofesional, además de las cotizaciones a la Seguridad Social, finiquitos, formación y parte de los costes correspondientes a las figuras de monitor de tajo e integradora social.

Los trabajos desarrollados a través del programa abarcan diferentes labores de mantenimiento, rehabilitación, pintura y mejora en distintas áreas y dependencias municipales. Las personas participantes intervienen, entre otros ámbitos, en espacios y servicios relacionados con educación, festejos, sanidad, igualdad y juventud.

De esta manera, el programa combina la generación de oportunidades laborales para personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad con la realización de actuaciones que repercuten directamente en la mejora de diferentes espacios y servicios públicos. El Ayuntamiento de Tudela ha destacado así la doble vertiente del Empleo Social Protegido, que "permite avanzar en la inclusión sociolaboral de las personas participantes al tiempo que se desarrollan actuaciones de interés colectivo y se contribuye a mejorar la ciudad".