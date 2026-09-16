El Ayuntamiento de Tudela inaugura una exposición sobre la trayectoria de la Policía Local

Imauguración de la exposición sobre la Policía local de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha inaugurado este miércoles la exposición 'Una ciudad, una historia, una policía', una muestra dedicada a repasar la trayectoria histórica de la Policía Local de Tudela y que podrá visitarse hasta el próximo 15 de octubre en el Palacio Marqués de Huarte.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; el jefe de la Policía Local, Ricardo Casamián; los dos anteriores jefes de la Policía Local, representantes de la Corporación municipal y responsables y jefaturas de distintos cuerpos de seguridad.

Durante su intervención, Toquero ha destacado que la exposición, "aunque recorre la historia de la Policía Local, permite conocer también la evolución de la propia ciudad". "Habla también de algo mucho más amplio: de Tudela, de sus calles, de sus gentes y de cómo nuestra ciudad ha ido cambiando a lo largo del tiempo", ha señalado.

El alcalde ha subrayado asimismo que la muestra "permite trasladar una pequeña parte de ese patrimonio al Archivo Municipal para compartirlo con la ciudadanía". "Detrás de cada uno de estos objetos hay una historia. Nos hablan de otros tiempos, de otras formas de trabajar y de una Tudela diferente", ha indicado.

En su intervención, también ha querido reconocer a quienes han formado parte de la Policía Local a lo largo de las generaciones y han "contribuido a conservar este patrimonio". "Nos hablan de las personas que durante generaciones han recorrido nuestras calles, han velado por la convivencia y han estado al servicio de esta ciudad", ha afirmado.

La exposición, organizada conjuntamente por el Archivo Municipal y la Policía Local de Tudela, constituye una pequeña selección de los fondos que conserva el Museo de la Policía Local, ubicado en las propias dependencias de la Jefatura y que actualmente atesora más de 10.000 objetos de distinta índole relacionados con la historia policial.

La muestra ofrece así un recorrido por la evolución del cuerpo a través de objetos, documentos y fotografías que permiten conocer tanto los cambios experimentados por la Policía Local a lo largo de los años como algunos de los elementos que han formado parte de su actividad cotidiana.

EL ORIGEN DEL MUSEO

El Museo de la Policía Local de Tudela comenzó a fraguarse en la década de los años 80, a raíz de unas competiciones de fútbol sala entre policías.

En estos encuentros, agentes de Tudela "pudieron comprobar el interés existente entre integrantes de otros cuerpos policiales, especialmente de países del norte de Europa y de la zona soviética, por intercambiar objetos relacionados con sus respectivas policías, principalmente parches y gorras".

Esta afición por el coleccionismo y el intercambio llevó a varios agentes de la Policía Local de Tudela, encabezados por su entonces jefe, José Ángel Santamaría, y el agente Alberto Buñuel, a comenzar a recopilar objetos de la propia Policía Local, así como piezas procedentes de otros agentes y cuerpos policiales nacionales e internacionales.

Los objetos fueron organizándose y conservándose en vitrinas, dando forma progresivamente a una colección que, con el paso de los años, se convertiría en el actual Museo de la Policía Local de Tudela.

Tras la jubilación de José Ángel Santamaría y Alberto Buñuel, fueron los agentes Juan Cruz Ruiz y Javier Sagaseta quienes tomaron el testigo en la promoción, conservación y ampliación de los fondos del Museo, "contribuyendo a mantener viva esta iniciativa y a incrementar su patrimonio".

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

La exposición inaugurada este miércoles permite contemplar, entre otros elementos, los uniformes utilizados por la Policía Local de Tudela desde sus inicios, ordenados cronológicamente para mostrar la evolución de la indumentaria del cuerpo.

La muestra incluye también motocicletas que estuvieron en servicio en la ciudad, además de diferentes objetos y efectos policiales conservados a lo largo de los años.

Entre la documentación expuesta se encuentran boletines de denuncia, ordenanzas y otros documentos históricos, así como placas profesionales y diferentes elementos vinculados a la actividad de la Policía Local.

El apartado fotográfico permite, por su parte, acercarse a la historia del cuerpo a través de imágenes de distintas épocas, con fotografías que muestran tanto el pasado como la evolución más reciente de la Policía Local tudelana.

La exposición incorpora asimismo documentación histórica comprendida entre los años 1894 y 1991, ampliando el recorrido por la trayectoria del cuerpo y su relación con la evolución de la propia ciudad.

La exposición podrá visitarse en el Palacio Marqués de Huarte hasta el 15 de octubre, de lunes a viernes, de 8.30 a 21 horas; los sábados, de 11 a 13.30 y de 18 a 20 horas; y los domingos, de 11 a 13.30 horas.