El Ayuntamiento de Tudela inicia el 13 de octubre la segunda fase del asfaltado de calles de la ciudad

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela iniciará el próximo martes, 13 de octubre, la segunda fase de las obras de asfaltado de calles de la ciudad, adjudicadas a la empresa Excavaciones Fermín Osés, SL por un importe de 345.718,05 euros, IVA incluido.

Los trabajos, que se ejecutan en dos fases, tienen como objetivo mejorar el estado del firme de distintas vías de Tudela. Esta segunda fase se desarrollará, salvo imprevistos, hasta el viernes 16 de octubre y afectará a la avenida Merindades, la calle Capuchinas y el paseo del Cristo, explican desde el Consistorio en una nota de prensa.

El martes, 13 de octubre las obras afectarán a la avenida Merindades, en el sentido de circulación hacia el barrio de Lourdes; y el martes en el sentido de circulación hacia la carretera de Corella. En ambos casos se cortará totalmente el tráfico en la zona afectada.

El jueves las obras se centrarán en la calle Capuchinas, que también se cortará totalmente el tráfico. Y el viernes, se actuará en el paseo del Cristo. El tráfico se regulará mediante señalistas y se habilitará un paso alternativo para permitir la circulación.

La planificación podrá sufrir modificaciones en función de posibles imprevistos o de las condiciones meteorológicas.

ACTUACIONES DE LA PRIMERA FASE

La primera fase de las obras se ejecutó entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre. Durante este periodo se actuó en la avenida Huertas Mayores, el camino del Rape y las calles De la Pliega, Nenúfares, Alza, Sobellanas, Río Madre y Francisco Fuentes.

Asimismo, los trabajos incluyeron el vial de la antigua carretera de Zaragoza, junto al establecimiento Eroski, y las calles Mont de Marsan, Díaz Bravo y San Francisco Javier.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

El Ayuntamiento recomienda a las personas conductoras que tengan en cuenta las afecciones previstas a la hora de planificar sus desplazamientos y que presten atención a la señalización provisional instalada en las zonas de obras.

Se ruega respetar las indicaciones establecidas durante la ejecución de los trabajos para facilitar su desarrollo y garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía pública.