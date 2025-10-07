El Ayuntamiento de Tudela ratifica la suspensión de la exposición de LAB por incluir paneles sobre presos de ETA

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha ratificado este martes la suspensión de la exposición sobre la historia del sindicato LAB que fue clausurada de forma cautelar este fin de semana por incluir paneles sobre presos de ETA.

El alcalde de la capital ribera, Alejandro Toquero, ha afirmado que en Tudela, "de la misma manera que no imponemos censuras previas, actuamos de manera inmediata en cuanto detectamos una posible exaltación de personajes" como el que fuera secretario general de LAB, Jon Idigoras, "una de las caras más visibles de la colaboración con la banda terrorista ETA desde la izquierda abertzale".

"Esto es lo que ocurrió con la exposición sobre la historia del sindicato LAB, que incluía el cartel con el lema 'Jon askatu' sobre la imagen del dirigente proetarra. De forma cautelar, al ser fin de semana, se ordenó la clausura de la exposición en el Centro Cívico Rúa antes de que volviera a abrirse al público este lunes", ha relatado.

Este martes, "tras estudiar el tema con los servicios jurídicos durante las últimas horas", Toquero ha firmado la resolución que ratifica la suspensión de la muestra.

"Es un espacio municipal y así lo dicen las ordenanzas, no se puede exponer carteles donde, de una forma u otra, se exalta a personajes como Idigoras, que han causado tantísimo dolor entre las víctimas de ETA y sus familiares", ha manifestado.

Según ha subrayado, "esto no va de política, va de dignidad y de justicia, hoy y siempre, sin fisuras y con determinación, con las víctimas del terrorismo de ETA". "Así es y así será, al menos, mientras yo sea alcalde de Tudela", ha concluido.