El Ayuntamiento de Tudela recomienda hacer el 30 de abril un "ensayo general" del eclipse solar del 12 de agosto

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha recomendado a la ciudadanía realizar este jueves, 30 de abril, un "ensayo general" del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, ya que el sol recorrerá la misma trayectoria en el cielo y se podrá comprobar desde qué lugares se ve "correctamente" el fenómeno.

En un comunicado, el Consistorio ha aconsejado "elegir bien" la ubicación. El eclipse se producirá cerca de la puesta de sol (entre las 20.20 y las 20.35 horas, aproximadamente), por lo que es fundamental buscar un lugar con el horizonte oeste despejado. Se aconsejan zonas elevadas o espacios abiertos sin obstáculos como edificios, árboles o montañas.

También recomienda comprobar la visibilidad el 30 de abril y acudir unos minutos antes de la hora prevista y observar si el sol se ve sin impedimentos. Esto "permitirá detectar posibles obstáculos y cambiar de ubicación si es necesario".

Aconseja, también, planificar con antelación. Esta comprobación puede realizarse también unos días antes o después del 30 de abril "para asegurar la mejor elección del punto de observación".

El Ayuntamiento de Tudela anima a vecinos a "disfrutar del eclipse desde su propio municipio, evitando desplazamientos innecesarios". De este modo, "se contribuye a prevenir aglomeraciones y a garantizar una experiencia más cómoda, segura y accesible para todos". Este fenómeno "supone una oportunidad única para disfrutar de un evento astronómico excepcional desde el entorno habitual".