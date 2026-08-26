El Ayuntamiento de Tudela se suma a la iniciativa de la FEMP en "apoyo y solidaridad" con Ceuta

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela se ha adherido a la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha convocado a los tudelanos a participar en una concentración frente al Consistorio (plaza Vieja) el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20 horas, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma.

La convocatoria de la FEMP está dirigida a los 8.132 ayuntamientos españoles, llamados a expresar así, de manera conjunta, su respaldo a los ceutíes, según ha explicado el Ayuntamiento de la capital ribera en una nota.

La adhesión de Tudela a la iniciativa de la FEMP se enmarca en la voluntad municipal de mostrar su "apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta y participar activamente en aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer la unidad, convivencia y solidaridad entre los territorios y ciudadanos españoles".

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que "Ceuta es España y Tudela quiere decirlo alto y claro", por lo que ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración del 2 de septiembre "para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con una ciudad que está viviendo momentos dramáticos a consecuencia de una crisis migratoria tan grave como preocupante ante la cual no podemos ni queremos ponernos de perfil, porque Ceuta forma parte de España, porque compartimos una misma ciudadanía, porque la unidad, la convivencia y la solidaridad entre españoles no entiende de distancias". "El 2 de septiembre, el corazón de Ceuta latirá también en Tudela", ha señalado.