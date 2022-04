Ayuso dice que el Gobierno de Sánchez "no tiene solución" y debe preguntarse "cómo va a abandonar el poder"

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes en Pamplona que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene solución" y que "la única pregunta que se tiene que hacer es cómo va a abandonar el poder". Mientras tanto, ha esperado que la sociedad "esté unida y sepa cuáles son los retos que tiene que afrontar y que le va a exigir al nuevo Gobierno, que espero que llegue pronto".

Ayuso ha ofrecido este viernes en la capital navarra una conferencia organizada por la Institución Futuro dentro de un ciclo sobre política económica regional con motivo del 20º aniversario de la entidad.

En su opinión, "no se pueden cometer tantos errores en tan poco tiempo" y ha destacado que el Ejecutivo "partió mal desde el inicio". "Dijo que no pactaría con el comunismo porque no dormiría por las noches y ahí los tienes; dijo que nunca pactaría con según qué entornos del terror y han sido sus fieles cancerberos durante este tiempo", ha censurado.

"El problema es que es un gobierno que ha nacido para mantenerse sin ser consciente del grave daño que se le hacía a España", ha recalcado Ayuso, que ha afirmado que "todavía seguimos pagando las nefastas políticas de Zapatero" y "los efectos de esta época del 'Sánchismo' todavía están por ver cuánto tiempo será una losa para todos los españoles".

Así, ha acusado a Sánchez de "romper el modelo social de unidad que nos dimos en el 78", "abandonar el proyecto nacional" y abrazarse a "las personas que dicen abiertamente que la odian" mientras busca su "supervivencia regalando lo que sea, pactando con quien sea y engañando a todo el mundo".

Por ello, ha opinado que "ha llegado un momento en que no tiene solución y la única pregunta que se tiene que hacer el Gobierno es cómo va a abandonar el poder, que en otras ocasiones ha sido de una manera muy complicada porque son los expertos del rodea el Congreso, quema la calle y ponte en la pancarta y deslegitima al que ha llegado a las urnas de manera democrática".

"Lo que no van a hacer es preocuparse por el futuro de los españoles, por el gasto público que pagarán nuevas generaciones, por el funcionamiento de nuestras instituciones cada vez más deterioradas", ha lamentado.

"SE ESTÁ PERDIENDO UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA" CON LOS FONDOS EUROPEOS

Isabel Díaz Ayuso ha opinado que el Gobierno de España está "perdiendo una oportunidad histórica" con los fondos europeos y ha considerado que al Ejecutivo la gestión de este dinero "le queda grande, como le quedó grande la pandemia y la gestión de la crisis posterior".

"Como se está todo el día a la lírica y no a los problemas reales, ahora llega la hora de gestionar estos fondos y no se sabe cómo hacerlo", ha criticado la presidenta madrileña, que ha reprochado que "no sabemos nada, no tenemos información".

Por el contrario, ha indicado que "nos han dicho de manera detallada en qué nos tenemos que gastar cada cosa y eso es un error". En su opinión, "se están guardando los fondos para el final de legislatura y se les va a hacer un cuello de botella y puede que perdamos una gran oportunidad".

Ha considerado, además, que "el gasto publico se ha ido un poco de madre" y que en la Administración "tenemos que comprometernos a apretarnos el cinturón con muchísimas dificultades". Por ello, ha esperado que "llegue pronto un Gobierno que sea austero con las cuentas públicas y que sea consciente de que esta situación a largo plazo es insostenible".

En este sentido, ha trasladado su apoyo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que ha cosechado cuatro mayorías absolutas en Galicia y digo yo que será por algo".

MADRID ES "LA PRIMERA ECONOMÍA DE ESPAÑA" GRACIAS A POLÍTICAS "BASADAS EN LA LIBERTAD"

Isabel Díaz Ayuso ha destacado que, "gracias a políticas basadas en la libertad, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera economía de España, somos el Gobierno que se está perdiendo en España".

Ha destacado que el PIB de la Comunidad de Madrid "crece casi dos puntos por encima de la media nacional", en esta región "se funda una de cada cuatro empresas en España", o es la única Comunidad que "ha recuperado los niveles de comercio minorista previos a la a crisis".

Díaz Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid "viene bajando desde 2004 el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y este año hemos aplicado la mayor rebaja del IRPF del impuesto de la región y hemos renunciado a todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid".

Unas medidas, ha destacado, con las que "los madrileños han ahorrado más de 53.000 millones de euros, lo que equivale a 16.000 euros por contribuyente".

Además, ha destacado que en la Comunidad se ha puesto en marcha una ley de mercado abierto que pretende "abrir el camino para leyes similares en las demás comunidades autónomas de manera que en España deje de haber 17 mercados y deje de darse la paradoja lamentable de que sea más difícil para una empresa instalarse en una comunidad autónoma que en otro país". Una ley con la que se pretende que, por ejemplo, "un empresario navarro que quiera operar en Madrid sin necesidad de desplazarse podrá hacerlo porque nosotros nos vamos a preocupar de equiparar sus licencias y facilitarle la vida".

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que en España "algunos acceden de mala gana a las autonomías con tal de preservar la unidad de la nación y otros las utilizan para minar esa unidad nacional en la que no creen o detestan". "Unos y otros no acaban de creer en la realidad plena de España", ha criticado la presidenta madrileña, que ha añadido que España "es una poderosa realidad regional" y "amarla es amar a España".



"DEBEMOS SER FIRMES Y ESTAR AL LADO DEL PUEBLO UCRANIANO"

Preguntada sobre la situación en Ucrania, la presidenta madrileña ha recalcado que "nos toca estar al lado del pueblo ucraniano que es una barrera definitiva entre Occidente y un proyecto, el de Putin, que ha decidido invadir todo lo que nos rodea" y que "nos está echando un pulso".

Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que "debemos ser firmes" y ha advertido de que "todos podemos ser Ucrania en algún momento, los enemigos de la libertad no descansan y no sabemos cuándo la siguiente amenaza va a llegar a nuestro país o continente". "Tenemos que encarar con valentía este desafío", ha manifestado.

"Sólo cabe estar con las democracias liberales y con las necesidades de este pueblo que esta dando un ejemplo de valentía y de coraje", ha reiterado Díaz Ayuso, que ha llamado a "protegernos y dar la batalla por la libertad porque no sabemos sus enemigos cuando volverán a dar el siguiente paso".