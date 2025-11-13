Azcona dice que Navarra es "un referente de estabilidad" pero pide "ambición" a Chivite

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha reclamado a la presidenta María Chivite "valentía" y "ambición", aunque ha destacado que en un contexto de "incertidumbre y complejidad", con "dudas motivadas por la emergencia climática y avance de la ultraderecha", Navarra "resiste y sigue siendo un referente de estabilidad" que se debe al "diálogo, el acuerdo y una manera de hacer política" basada en "firmeza, valentía, empeño y ambición".

Durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Azcona ha reconocido "diferencias" en el seno del Gobierno de Navarra y entre "socios presupuestarios". No obstante, ha resaltado "los acuerdos que este año y los pasados nos han llevado a una década de cambio que tiene todavía mucho que asentar en la sociedad navarra".

Ha remarcado que el momento político actual "exige firmeza, valentía, empeño y ambición frente a una Europa hoy dubitativa y un Estado noqueado en los problemas del bipartidismo". "No podemos dejarnos llevar por la inercia de los demás y mucho menos por lealtades equivocadas", ha remarcado, para añadir que "la lealtad de las instituciones navarras empieza siempre por la sociedad navarra".

Azcona ha reivindicado que la Comunidad foral "debe salir fortalecida de los casos de corrupción que asolan en el Estado al Gobierno Sánchez y que algunos se empeñan en traer a Navarra". Ha destacado que la comisión de investigación "avanza" mientras que los tribunales determinarán las "posibles responsabilidades administrativas y penales".

Al respecto, ha censurado "la estrategia de la derecha de enfangar el nombre de la Comunidad foral por un cálculo meramente electoral", a la vez que ha dicho que "no valen" los "complejos" y que se produzca "un enfriamiento institucional por el mero cálculo político de evitar ataques de la derecha". Igualmente, ha llamado a no "resignarse" y ha recordado asuntos "pendientes" con el Estado como acuerdos en torno al déficit y la deuda para el próximo año, un compromiso de que la quita a las comunidades de régimen común no "castigue" a Navarra o la exigencias de infraestructuras.

"Hay que ser tan ambiciosos como exigentes en que los casos de corrupción se aclaren con rotundidad y se castiguen con severidad, pero que no afecten de modo injusto a Navarra", ha defendido el portavoz de Geroa Bai, quien se ha referido a "retos" como la transición ecológica y digital, que se atiendan las demandas de la Comunidad foral en capacidad eléctrica o que se modifique la PAC "para que se adapte a la especificidad" del sector en Navarra.

Azcona ha advertido de que la ultraderecha "no solo avanza" a través del "bulo" sino con una "sociedad cansada y decepcionada". Por eso, ha subrayado que se "combate" a la ultraderecha "con políticas públicas que apuesten por la calidad de vida de las personas y no con emboscadas urbanas". Y para ello, ha añadido, son necesarios Presupuestos.

A este respecto, ha puesto en valor la aprobación "en tiempo y forma" de los últimos 11 presupuestos ha puesto "orden en el caos de cuentas públicas" que dejó UPN "tras varios lustros de gobierno". Ha reivindicado la importancia de "contar con una situación política que dota de estabilidad y de presupuestos a nuestra comunidad". Los de 2026, ha destacado, son los presupuestos "más expansivos de la historia de nuestra comunidad", no obstante ha llamado a no caer "en triunfalismos" y a trabajar en "políticas públicas con compromiso y con estrategia". Así, ha abogado por "actuar con valentía ante problemas estructurales como los que se nos plantean en Salud", "acompañar con firmeza al sector primario" y la industria, y trabajar por "la convivencia de una sociedad plural".

Pablo Azcona ha destacado que "la industria navarra avanza y lo hace a pesar del contexto internacional". Ha reconocido que "hay empresas que atraviesan dificultades" pero, a su vez, ha puesto en valor el PIB industrial de la Comunidad foral, el "récord de empleo", el "liderazgo" en movilidad eléctrica, la producción de energía renovable o la creación de empleo en sectores emergentes como la electrónica, la biología sintética, la construcción industrializada o el sector aeroespacial.

En materia de salud ha admitido que "quedan importantes retos por delante, como las listas de espera" a la vez que ha puesto en valor el trabajo del departamento de Fernando Domínguez de "mejora de infraestructuras". Ha defendido que "la transformación de la sanidad depende de toda la sociedad" pero también "de todos los grupos parlamentarios", con "medidas valientes" como la Ley Foral de Salud.

Igualmente, ha remarcado que la vivienda es "una de las principales preocupaciones de la sociedad navarra". A la espera de ver los efectos de la declaración de zonas tensionadas o los trabajos de la empresa mixta de vivienda, ha llamado a desarrollar "políticas integrales" como la bolsa de alquiler de vivienda o los programas Emanzipa, David y Elena. Asimismo, ha urgido a "dar forma" a la Ley de Desarrollo Rural y Despoblación para lograr un "mundo rural vivo", potenciando el sector primario.

El portavoz de Geroa Bai ha advertido ante la "ola reaccionaria" que "niega la violencia de género" o que "ponen en duda las políticas de memoria en las que Navarra ha sido pionera". De la misma manera, ha remarcado que "Navarra, que siempre ha sido tierra de acogida, no puede permitir que calen mensajes que criminalizan a una parte de nuestra sociedad por el hecho de no haber nacido aquí". Por otro lado, ha pedido a Chivite que "aleje al euskera del debate partidista y de la confrontación" y que avance en autogobierno con el "desarrollo pleno" de las competencias de tráfico, becas, I+D+i, así como "todas y cada una de las que quedan pendientes".

Pablo Azcona ha puesto en valor el acuerdo de medidas fiscales para 2026 que "mejorará la presión fiscal de las rentas medias y bajas en Navarra". "El alza de los precios de la cesta de la compra y de la energía debe ser respondida con solidaridad por una administración que tiene ya las cuentas ordenadas", ha indicado. A su vez, ha recordado a Chivite que "siguen pendientes" la posibilidad de convenir el impuesto del IVA y que Navarra "cuente con voz y con voto" en el ECOFIN.