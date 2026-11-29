El candidato de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, vota en su colegio electoral. - GEROA BAI

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, ha llamado a la ciudadanía a una "amplia participación" en las elecciones generales de este domingo para "decir qué es lo que quieren para Navarra para los próximos años". "Nos jugamos mucho en el día de hoy", ha destacado.

En declaraciones a los medios de comunicación después de votar en la Casa de Cultura de Lodosa, Azcona ha expresado su agradecimiento a "las personas que van a pasar su día aquí en las mesas electorales", a los ayuntamientos "que han puesto a disposición todos los recursos" y, en general, "a todos los que hacen posible que se celebre el día de hoy y que se haga con absoluta normalidad".

El candidato ha hecho un llamamiento a la participación: "Es muy importante, nos jugamos mucho en el día de hoy. Navarra se juega mucho y queremos animar a la participación". Así, ha insistido en la importancia de que todas las personas "acudan a decir qué es lo que quieren para Navarra para los próximos años, quién quieren que les represente en el Estado". "Cuanta más participación, mucho mejor, mucho mejor el mensaje que lanzaremos desde Navarra", ha reiterado.

Pablo Azcona ha animado a "decir lo que Navarra quiere para su representación y dar un mensaje al conjunto del Estado con esa amplia representación y esa amplia participación".