BAI y Caja Rural de Navarra firman un convenio para apoyar actuaciones en materia de construcción industrializada

Juan Mari Ayechu Redín; representante de Acción Social de Caja Rural de Navarra; Marta Silvero Miramón, directora ejecutiva de BAI, y Ricardo Goñi Leranoz, responsable del Departamento Instituciones de Caja Rural de Navarra. - BAI

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acción Social de Caja Rural de Navarra (ASCRN) y Building & Architecture Institute (BAI) han firmado un convenio de colaboración empresarial para el apoyo a acciones alineadas con la formación y la digitalización en materia de construcción industrializada, de acuerdo con las finalidades contempladas por el Fondo de Educación y Promoción (FEP) de ASCRN.

El convenio, con una duración inicial de un año, contempla el desarrollo de acciones concretas de formación tales como talleres especializados dirigidos a alumnado de Formación Profesional y grados universitarios, así como a profesionales ya titulados, y acciones de transferencia y difusión, como ciclos de conferencias y 'masterclass' en temas especializados contando con personal experto en temas de robótica, IA o BIM, que se financiarán desde Acción Social de Caja Rural de Navarra, según ha explicado el Building & Architecture Institute en una nota.

El Instituto BAI es un centro de industrialización, robotización e innovación de la construcción y la arquitectura. Se estructura en tres columnas de actividad: formación-docencia, investigación (I+D+i) y transferencia de conocimiento con el sector empresarial y toda su cadena de valor.

En materia de formación BAI viene ya realizando diferentes programas de formación y transferencia, habiendo formado ya a 1.164 alumnos a través de 21 acciones formativas como talleres, 'masterclass', ciclos de conferencias como Foro BAI o Tech Talks, así como encuentros prácticos en obra como las BAI Onsite.

Del mismo modo, está impulsando la actividad en el área de I+D+i en cuatro líneas maestras que definen su plan estratégico: industrialización, digitalización, sostenibilidad y transferencia, a través de programas con financiación pública como el de tecnólogos y doctorandos industriales.

"La firma de este convenio supone el punto de partida para avanzar en la colaboración público-privada para el impulso de las actividades de BAI, que cuenta para su actividad también con apoyo del Gobierno de Navarra y del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España", ha explicado el Building & Architecture Institute.