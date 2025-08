El Banco de Alimentos pide colaboración ciudadana ante el coste del "traslado forzoso" que "pone en riesgo" su actividad

PAMPLONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) ha realizado este viernes un "llamamiento urgente a toda la sociedad navarra" ya que se enfrenta a "un traslado forzoso de su sede central este verano, con un coste extraordinario de 300.000 euros, que pone en riesgo su actividad".

La entidad "necesita este respaldo económico para poder continuar distribuyendo alimentos de primera necesidad a más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad en toda la Comunidad foral".

En una rueda de prensa celebrada este viernes en su todavía sede de Aizoain-Berrioplano, la presidenta del BAN, Marisol Villar, ha explicado que el traslado "no es una opción, sino una obligación impuesta por motivos ajenos a la voluntad de la Fundación".

La mudanza, según han explicado en una nota de prensa, "implica el desmontaje y posterior instalación de toda la infraestructura logística y administrativa: estanterías industriales, cámaras frigoríficas, maquinaria, oficinas, suelos, sistemas eléctricos, calefacción, saneamiento, pintura".

"Es un golpe durísimo. No solo tenemos que abandonar una nave en la que hemos trabajado durante diez años, sino que tenemos que afrontar una inversión que no teníamos prevista y que no está cubierta por subvenciones", ha declarado Villar. "Si no conseguimos reunir estos 300.000 euros, corremos el riesgo de no poder continuar nuestra labor este mismo 2025", ha advertido.

UNA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN "AJUSTADA"

El presupuesto anual actual del Banco de Alimentos de Navarra asciende a 494.755 euros, una cantidad que se destina principalmente al funcionamiento básico de la entidad. Este presupuesto se sostiene gracias a una combinación de fuentes: financiación pública (40%); aportaciones particulares (24%); y apoyo de empresas y fundaciones (33%).

El margen de maniobra económica de la Fundación "es muy limitado, ya que la actividad del BAN se basa en la eficiencia y la optimización de recursos para llegar al mayor número posible de familias en situación de necesidad". "Cada euro cuenta. No hay lujos. Todo va destinado a que los alimentos lleguen donde más se necesitan", ha subrayado Villar.

AUMENTO "SUSTANCIAL" DEL COSTE DEL ALQUILER

Uno de los aspectos "más preocupantes" es "el encarecimiento del alquiler de la nueva nave", ubicada en el Polígono de Agustinos, que duplica prácticamente el coste actual, pasando de los 38.610 euros anuales a los 79.560 euros, lo que supone una diferencia anual de 40.950 euros.

Esta diferencia "supone una carga añadida permanente para los próximos ejercicios, a lo que se suma el gasto extraordinario de 300.000 euros que debe realizarse de forma inmediata para habilitar la nueva nave".

"El sobrecoste del alquiler ya es una losa a futuro, pero lo urgente ahora es conseguir los fondos para acometer el traslado sin parar nuestra actividad ni un solo día. Pedimos la colaboración urgente de empresas, instituciones públicas y de toda la sociedad navarra. Esta causa es de todos. El hambre no espera", ha insistido Villar.

TRASLADO COMPLETO: "UN RETO TÉCNICO Y LOGÍSTICO"

El cambio de sede "implica un operativo de gran complejidad". Además de la logística del traslado, "deben contratarse profesionales especializados para el desmontaje y montaje de estructuras metálicas, cámaras de frío, sistemas eléctricos, sistemas de climatización y adaptación completa de la nueva nave". Según han añadido, "no se trata solo de un cambio de dirección, sino de reconstruir desde cero todo un centro de operaciones solidario".

"En diez años hemos construido aquí una infraestructura que funciona como un reloj solidario. Ahora debemos desmontarla pieza a pieza y volver a ponerla en marcha en otro lugar, sin interrumpir nuestra labor diaria", ha explicado la presidenta del BAN.

El Banco de Alimentos de Navarra ha asegurado que "cualquier ayuda -grande o pequeña- cuenta" y que "cada aportación suma en este momento crítico".

CÓMO COLABORAR

Las personas, empresas e instituciones que deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de la página web oficial del Banco de Alimentos de Navarra: www.bancoalimentosnavarra.org

También se pueden realizar donaciones mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas:

· LABORAL KUTXA - IBAN: ES59 3035 0069 52 0690024878

· CAJA RURAL - IBAN: ES19 3008 0001 16 0700279128

· CAIXABANK - IBAN: ES23 2100 2173 87 0200346965

· BANCO SANTANDER - IBAN: ES74 0049 2129 31 2914010570

Y también se puede hacer una donación rápida por BIZUM, utilizando el código 00262.