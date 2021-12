Bariáin censura que las afecciones para los agricultores tras las inundaciones son "históricas" y pide limpieza de ríos

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha censurado este lunes la situación en la que han quedado los agricultores de la zona de Navarra afectada por las inundaciones en los últimos días porque, "con 2.500 m3/s en la estación de Castejón", sufren unas "afecciones históricas". Según ha dicho, la CHE tiene que "bajar al terreno, meterse en el cauce del Ebro, limpiar los ríos, dejar hacer a ayuntamientos y particulares porque lo de ahora es una auténtica barbaridad".

Bariáin se ha desplazado este lunes a la zona de la Ribera de Navarra y ha señalado los agricultores les han trasladado que "el agua nunca había llegado a las fincas como ha llegado ahora", por lo que "el número de hectáreas afectadas va a superar con creces las inundadas en 2018, con una afección económica bastante más considerable".

Según ha dicho, se trata de "un problema social, un problema de todos, al final esto es un desastre ecológico". "Cuando se habla de no limpiar los ríos y organizaciones ecologistas ponen el grito en el cielo diciendo que se causa un desastre medioambiental, esto sí es un desastre medioambiental, hay cerca de 15.000 hectáreas anegadas, con infraestructuras rotas, con caminos rotos, con la mejor tierra que se la ha llevado el Ebro", ha afirmado.

Bariáin ha comentado que "esto nos va a costar mucho dinero a las arcas de todos; soluciones no hay, vemos cómo ingentes cantidades de dinero riegan a la CHE programas Life y demás, a temas medioambientales, pero no se dedican a lo que realmente se tienen que dedicar que es a limpiar el cauce del río". "Vamos a ver si a partir de ahora espabilamos", ha dicho.

El presidente de UAGN ha advertido de que "no vamos a tolerar que esto sea una costumbre, inundaciones en 2015, en 2018, en 2021", y "alguien tendrá que tomar alguna consideración". "Pedimos que toda esa cúpula que decide la política de la CHE dé explicaciones y si no sirve para otra cosa, de verdad que se vaya", ha indicado.

Félix Bariáin ha manifestado que "llevamos muchos años con la reivindicación histórica de la limpieza de los ríos, cada tres años tenemos un desastre medioambiental y no se ponen soluciones". "La solución no es venir y dar dinero porque ha habido un daño, la solución debe ser estructural, de limpieza del río", ha expuesto.

Ha indicado, a este respecto, que "hay una reintroducción de castores, que son una amenaza; rompen los árboles para llevarlos al lecho del río". "Que no engañen, que no mientan, porque los ríos no se limpian y no hace falta traer ningún experto sino hablar con la gente de los pueblos que dice que hace unas décadas se limpiaban los ríos, se sacaba madera de los ríos y ahora no se hace absolutamente nada", ha añadido.

Según ha continuado, "antes para tener una inundación de este calibre hacían falta unos 3.500 o 4.500 m3/s de caudal en Castejón y ahora, con la mitad, fijaros qué desastre". "La CHE lo que tiene que hacer es bajar al terreno, meterse en el cauce del Ebro, limpiar los ríos, dejar hacer a ayuntamientos y particulares porque lo de ahora es una auténtica barbaridad", ha apuntado.