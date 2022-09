Barkos afirma que Geroa Bai concurrirá a las próximas elecciones y que ella sigue "con fuerza"

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado este lunes que "tendremos Geroa Bai" en las próximas elecciones forales de 2023, si bien el acuerdo para reeditar la coalición no se ha cerrado, y sobre la posibilidad de que ella repita como candidata, ha afirmado que sigue "con fuerza para seguir trabajando en un proyecto que tiene futuro evidente en Navarra" y lo hará "donde estime el conjunto de la coalición".

Barkos ha explicado que en Geroa Bai han trabajado siempre "con los mismos escenarios temporales ante elecciones". Cada coalición se corresponde con una legislatura y al final de cada legislatura trabajamos en los mismos términos, cerrar la coalición de cara en este caso a 2023", ha dicho, a preguntas de los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Uxue Barkos ha afirmado que el proceso "avanza y avanza bien, y no me planteo que un espacio político como el que representa Geroa Bai y desde su nacimiento en las instituciones navarras no vaya a tener traslado a las próximas elecciones, es decir, tendremos Geroa Bai". Así, ha considerado que nadie contempla "cualquier cosa que no sea esto".

Sobre las candidaturas, ha señalado que se conformarán "con el acuerdo de las bases" y en su caso ha señalado que sigue "con fuerza para seguir trabajando en un proyecto que tiene futuro evidente en Navarra y lo haremos donde estime el conjunto de la coalición". "Los proyectos tienen sentido cuando el espacio es vivo y cierto, y en Geroa Bai parece incontestable, las personas aportamos", ha asegurado.

Barkos ha restado además importancia a los plazos con los que se está trabajando en Geroa Bai y ha afirmado que "hay formaciones políticas que ya han cerrado sus acuerdos, hay otras que han anunciado acuerdos que en el Estado han tenido cierta contestación -refiriéndose al ámbito de Podemos, Izquierda Unida y Sumar (el proyecto impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz)-, y tenemos casos como EH Bildu, que tiene también su circunstancia específica".