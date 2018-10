Barkos dice que el Gobierno "cumple" la ley sobre prestaciones de maternidad y defiende deducciones "equitativas"

Publicado 16/10/2018 9:43:04 CET

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que el Ejecutivo "cumple" la ley vigente en relación a la exención de las prestaciones por maternidad y ha defendido la iniciativa del Ejecutivo de aprobar deducciones para las prestaciones por maternidad y paternidad.

Barkos ha manifestado, en declaraciones a los medios, que el Gobierno "comparte que maternidad y paternidad deben ser un elemento que recoja el impulso y la ayuda de la Administración, y en ese sentido la iniciativa que hemos presentado para que a partir de 2019 maternidad y paternidad tengan la deducción y una deducción equitativa".

La presidenta ha señalado que "el Gobierno está obligado a respetar" la actual ley, "salvo que alguna parte la cuestionara en los tribunales". "Quizás de toda esta polémica lo que me genera mayor sorpresa es la falta de seriedad y el cinismo político de quienes en su día promovieron y aprobaron esta ley", ha señalado.

Barkos ha defendido que el Gobierno está trabajando este tema, con el cuatripartito, en concreto, "en deducciones fiscales", que "serán a partir de 2019".

"No cumplir la ley que otros impulsaron no es algo que esté en manos de nadie; todos estamos obligados a cumplir la ley", ha manifestado la presidenta, quien ha señalado que solo cambiaría la situación "si los tribunales dijeran que esta ley no es justa". En ese caso, ha añadido que cumplirían lo que dictaminaran.

Preguntada así si la decisión del Gobierno está totalmente tomada en este tema, Uxue Barkos ha respondido que "el cumplir la ley siempre".