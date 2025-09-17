Barkos (Geroa Bai) expresa su "sospecha e indignación" después de que EH Bildu se "jactara" de controlar la OANA

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Geroa Bai y expresidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este miércoles su "sospecha e indignación" por las palabras que el martes pronunció en el Congreso el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien aseguró que EH Bildu controla "en su mayoría" la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), oficina que a su vez ha realizado dos informes que señalan "incumplimientos" en dos adjudicaciones públicas que realizó Nasuvinsa en la etapa en la que el consejero José Mari Aierdi (Geroa Bai) era director gerente de la empresa pública.

Uxue Barkos ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa en Pamplona para señalar que las palabras de Matute no son "un lapsus, ni una referencia un tanto equívoca", y ha recordado el "hecho cierto de que fue EH Bildu quien propuso el nombre de la directora de la OANA".

La senadora ha lamentado que "EH Bildu se jacta públicamente de controlar en su mayoría la OANA" y ha señalado que "la sorpresa y malestar que nos ha producido la existencia de errores incomprensibles" en los informes de la OANA "se torna en sospecha e indignación ante estas revelaciones y afirmaciones".

No obstante, preguntada sobre si cree que los informes buscan perjudicar a Geroa Bai, ha señalado que no iba a entrar "en el ámbito de la conspiranoia", pero ha insistido en que la "sorpresa mayúscula" que tuvieron el lunes con los informes de la OANA "hoy adquiere otra dimensión".

En la comparecencia han estado presentes cargos de Geroa Bai como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; los consejeros del Gobierno foral Ana Ollo, José Mari Aierdi y Fernando Domínguez; o los parlamentarios forales Pablo Azcona, Blanca Regúlez y Mikel Asiain.

(Habrá ampliación)