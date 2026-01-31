Barkos (Geroa Bai) llama a "aglutinar fuerzas" para "construir la alternativa de la democracia y el bienestar"

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos, ha llamado a "aglutinar fuerzas" para "batallar a la ultraderecha", pero no "al modo" de EH Bildu y ERC de "crear un frente", sino para "construir la alternativa de la democracia y el bienestar" en base a "acciones políticas que dan a la sociedad estabilidad y certeza".

Barkos ha participado este sábado en un encuentro de Geroa Bai con sus cargos electos, en el que también han intervenido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el portavoz de la coalición en la Cámara foral, Pablo Azcona.

En su intervención, ha advertido del "peligro" de la "falta de estabilidad y de certidumbres", que afecta al conjunto de la sociedad y es "una amenaza generalizada". En este contexto, ha arremetido contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que "más que un payaso es un dictador" que "en un año nos ha dejado un ámbito político amenazante para el día a día". Así, ha censurado una "propuesta de paz" en Palestina "que en realidad es un proyecto de resort playero", un "acuerdo a la medida de Putin" en Ucrania y el "intento de compra con amenaza de invasión a Groenlandia". Igualmente, ha rechazado el "matonismo político y la escalada de tensión" en su propio país.

Barkos ha advertido que "todo esto afecta a la política navarra porque dibuja una falta de estabilidad e incertidumbre democrática". Ha afirmado que "nos equivocamos si creemos que vamos a parar a la ultraderecha con un cuerpo a cuerpo dialéctico" y ha señalado que "las encuestas advierten de un trasvase electoral del PSOE a Vox". "Ya no vale la política de la testoterona", ha remarcado la senadora, quien ha destacado que "requiere aglutinar fuerzas" pero no "del modo que nos están proponiendo desde ERC o Bildu para crear un frente". La propuesta de Geroa Bai es aglutinar fuerzas "para construir la alternativa de la democracia y el bienestar", en "las acciones políticas que dan a la sociedad estabilidad y certeza".

Ha puesto como ejemplos la planificación de potencia eléctrica del Estado, "que va a definir el futuro de Navarra", y ha llamado a que se apoye la propuesta del Gobierno foral ante un reparto "absolutamente injusto". Por otro lado, ha destacado la inauguración del edificio de Ciencias de la Salud de la UPNA, "uno de los legados de los que más orgullosos nos podemos sentir", ha subrayado, asegurando que "sin Geroa Bai la facultad de Medicina en la UPNA hoy no existiría".

BALANCE "DESALENTADOR" EN LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES

Por su parte, Unai Hualde ha destacado que para Geroa Bai el autogobierno "va a ser una de nuestras prioridades políticas" y ha hecho un balance "bastante desalentador" del avance de las transferencias pendientes a Navarra en lo que va de legislatura. Por eso, ha reclamado al PSN un "impulso político de verdad más allá de cambio de cara de consejeros" y de "palabras y eslóganes". Ha atribuido los avances en transferencias al "verdadero impulso" del Gobierno de Uxue Barkos y ha acusado al PSN de "rentabilizar herencias pasadas pero avances poquitos".

Hualde ha recordado que hay "unas 15 materias pendientes de transferir, por lo tanto cero complacencia", y ha recordado que en el acuerdo de legislatura se fijan como "prioritarias" la transferencia de becas y de I+D. A este respecto, ha hecho un balance "desalentador" y ha recordado que el PSOE "se comprometió a transferir en Navarra estas dos materias en el plazo de seis meses en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023". Sin embargo, ha criticado que "después de dos años y medio de legislatura, el Estado ofrece la gestión de las becas, que no la competencia", y, en el caso de la I+D, "no hay por parte del Estado devolución a la propuesta realizada y a las condiciones para la transferencia establecidas desde Navarra".

Asimismo, ha recordado que a finales de diciembre se alcanzó un acuerdo en el Parlamento de Navarra para iniciar negociaciones en la transferencia de la Inspección Laboral y de Seguridad Social. Para lo que ha pedido "un impulso político cierto con resultados tangibles".

Por otro lado, Unai Hualde ha destacado que este año "tenemos la oportunidad de dar un salto para acordar en el Parlamento unas bases para acometer una reforma de la LORAFNA ambiciosa" que "la adapte a los tiempos". Ha apostado por aprovechar "las actuales mayorías progresistas y plurales en Navarra y el Estado para abordar una reforma que consiga profundizar en el autogobierno y ampliar nuestro techo competencial", recogiendo "garantías para evitar incumplimientos por parte del Estado" y para "avanzar" en la "reconocimiento de la oficialidad" del euskera en Navarra.

Por su parte, Pablo Azcona ha destacado que 2026 es un "momento clave" y la "fase decisiva" de la legislatura en la que "se va a necesitar más ambición política" para "cumplir lo acordado", con la prioridad de "transformar los acuerdos en realidades que sean útiles para la ciudadanía". Entre estas prioridades ha citado la Ley Foral de Industria, la Ley Foral de Salud y la Ley Foral de Desarrollo Rural y Despoblación.

Para ello, ha remarcado, es "imprescindible la estabilidad" para la cual, ha afirmado, Geroa Bai es "piedra angular", demostrando que "sabe gobernar, dialogar y exigir cuando toca". En este sentido, ha remarcado que la coalición estará "vigilante en desarrollos claves como es el Estatuto de la Función Pública, las transferencias pendientes o la defensa de un modelo de Policía foral con un mando y control propios".

También ha mencionado la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento de Navarra en la que Geroa Bai va a trabajar "con rigor, seriedad y responsabilidad" con el objetivo de "esclarecer responsabilidades, si las hubiera, y reforzar la transparencia para devolver la confianza a la ciudadanía". Todo ello, si "fomentar relato interesados" ni buscar el "desgaste político".