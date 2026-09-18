Barkos (Geroa Bai) llama a "llenar las urnas de votos contra la ultraderecha" y apuesta por "gobiernos progresistas"

Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, durante el acto de la coalición de inicio del curso político. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha llamado este viernes a "llenar las urnas de votos contra la ultraderecha" en las próximas elecciones forales y ha pedido a la "Navarra plural y progresista" que dio su apoyo a la coalición en 2015, cuando fue elegida presidenta del Ejecutivo foral, que voten por la formación que "terminó con los agostazos" entre UPN y PSN.

De la misma manera, ha advertido a los socios del Gobierno de Navarra que "la paciencia de Geroa Bai se termina cuando se le termina a la sociedad". Ha destacado que "seguiremos apostando por gobiernos plurales y progresistas pero seguiremos siendo exigentes, y todo lo incómodos que haga falta cuando las cosas se gestionan mal como en Belate".

Así lo ha señalado en un acto de inicio del curso político que la coalición ha celebrado este viernes en el Auditorio Baluarte de Pamplona y que ha contado con la asistencia de representantes de Geroa Bai como los consejeros José Mª Aierdi, Mikel Irujo, Fernando Domínguez y Ana Ollo; el presidente del Parlamento foral y presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde; el portavoz parlamentario, Pablo Azcona, así como parlamentarios, alcaldes y concejales de la coalición.

Barkos ha advertido de que "por primera vez en mucho tiempo el riesgo de que la ultraderecha destroce mucho de lo que hemos conseguido es una realidad". A su vez, ha destacado que el riesgo de que dentro de un año llegue a las instituciones "es real si no lo detenemos. Y en esa batalla voy a estar". En este sentido, ha dado las gracias a la militancia "por darme vuestra confianza pero sobre todo por darme la oportunidad de seguir en primera línea en Navarra, para batallar contra el totalitarismo que nos hace menos libres".

Ha remarcado que "no se trata de combatir su voto con cordones sanitarios en las instituciones: se trata de ganarles en las urnas". Por eso, ha llamado a "llenar las urnas de votos contra la ultraderecha".

Ha subrayado que "no vamos a batallar contra la violencia con más violencia como hemos visto en Berriozar. No vamos a regalarles argumentos a los más ultras dejando que todo se descomponga en Ceuta. No vamos a permitir que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades tengan que elegir entre bienestar o solidaridad". Frente a ello, ha destacado que Geroa Bai ofrece "una gestión rigurosa y sin complejos, comprometida con el bienestar y garante de los derechos de todos".

Por todo ello, ha pedido el voto para "a la "Navarra plural y progresista que en 2015 dio a Geroa Bai la oportunidad de terminar con los agostazos de UPN y PSN. "Esa es la que tiene que volver a las urnas el próximo mes de mayo", ha resaltado.

Barkos ha advertido de que "habremos perdido la batalla más importante de una sociedad que mira al futuro en libertad si nos engañan haciéndonos creer que hemos de elegir entre seguridad y solidaridad; entre el bienestar de los nuestros, y el de quienes queremos acoger". Así, ha manifestado que "hay certezas" que "exigen esfuerzo" como son la defensa del Estado de Bienestar, el acceso a la vivienda, seguir avanzando en los derechos de las mujeres o los retos del cambio climático.

"EL AUTOGOBIERNO DE NAVARRA HOY PELIGRA MÁS QUE NUNCA"

La candidata a la Presidencia de Navarra ha advertido de que el autogobierno de la Comunidad foral "hoy peligra más que nunca" y ha afirmado que "están ya los mentideros de Madrid barruntando una posible reforma constitucional como el precio que Vox impondrá al PP en un pacto para llegar a la Moncloa".

Así, ha advertido de que detrás de recortes en inversión ante el cambio climático, los programas de violencia machista o los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI "se enmascara es una laminación del sistema competencial" y "del autogobierno y del convenio". "Y esto, esto no nos lo van a defender en Madrid. Esto lo vamos a tener que defender allí desde aquí", ha recalcado.

A este respecto, ha preguntado a UPN si "puede comprometerse con la sociedad navarra que no pactará con Vox. El partido que ha anunciado que si puede terminará con el autogobierno". Y si se compromete a que "tampoco apoyará a ningún partido ni gobierno que pacte con Vox".

De la misma manera, a los socios del Gobierno de Navarra -PSN y Contigo-Zurekin- ha advertido de que "Geroa Bai ha sido y será un socio leal, pero nuestra paciencia no es estratégica, se termina cuando se le termina a la sociedad". Ha destacado que "seguiremos apostando por gobiernos plurales y progresistas pero seguiremos siendo exigentes, y todo lo incómodos que haga falta cuando las cosas se gestionan mal como en Belate".

HUALDE LLAMA A "RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA"

Previamente a la intervención de Barkos, han intervenido en formato mesa redonda Ana Ollo, Unai Hualde y Pablo Azcona en el que han analizado los principales retos y líneas de actuación en lo que resta de legislatura.

Hualde ha llamado a "recuperar la confianza de la ciudadanía, la credibilidad" y ha lamentado que en los debates parlamentarios "vemos con demasiada frecuencia insultos y faltas de respeto". Frente a ello, ha defendido que Geroa Bai hace "proposiciones en positivo" y tiene "capacidad de liderazgo para llevarlas adelante".

Azcona ha destacado que en lo que queda de legislatura hay que sacar adelante "la necesaria" Ley Foral de Salud, la Ley Foral de Despoblación, la Ley de Industria y la ley de víctimas del terrorismo; "leyes que son de Geroa Bai", ha destacado. A todo ello ha sumado la negociación para los Presupuestos para 2027.

Finalmente, Ana Ollo ha lamentado que vivimos en una época en la que "estamos más informados pero a la vez más desinformados". Ha destacado que "Navarra tiene uno de los índices de calidad de vida más altos del Estado español, encabeza las mejores listas en empleo, PIB y otros indicadores sociales. Es cierto que tenemos nuestros déficits" que "se pueden desbocar" si no se actúa sobre ellos, como el acceso a la vivienda, la atención sanitaria o el índice de pobreza. Y se ha mostrado convencida de que "lo mejor está por venir".