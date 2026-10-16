Barkos reivindica la política del diálogo y las respuestas reales frente a la polarización

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en una sesión de trabajo con miembros de la coalición. - GEROA BAI

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha apostado por "la política del diálogo y las respuestas reales frente a la polarización".

Barkos realizó esta reivindicación durante una sesión de trabajo que celebró Geroa Bai el jueves con los cargos municipales de la coalición para analizar el momento político actual y abordar los retos que afronta Navarra para los próximos meses tanto en el ámbito foral como municipal y estatal.

En el encuentro, la candidata señaló que, "frente a un escenario político marcado por la polarización y la confrontación, es necesario responder desde la cultura política del diálogo, el trabajo institucional y la búsqueda de soluciones concretas a las necesidades de la ciudadanía". "Navarra tiene capacidad para dar sus propias respuestas, no dependemos de dinámicas externas", afirmó Barkos, según ha explicado Geroa Bai en una nota

La candidata destacó que "la política navarra tiene que tener personalidad propia" y reivindicó "la condición de Navarra como sujeto político y su capacidad para decidir sobre su propio futuro".

Barkos subrayó que "hacer frente a la polarización exige recuperar una forma de hacer política que ha demostrado siempre Geroa Bai, alejada del frentismo y centrada en las respuestas efectivas".

En este sentido, defendió "una política basada en la palabra, la confrontación dialéctica de ideas y la acción institucional, frente a las dinámicas que buscan alimentar el enfrentamiento sin ofrecer soluciones a los problemas reales de la sociedad".

Barkos sostuvo que "alcanzar acuerdos es una responsabilidad necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y afrontar los desafíos políticos de los próximos años".

En este contexto, señaló "la importancia de trabajar desde Navarra y desde su capacidad de autogobierno, sin supeditar las decisiones de la Comunidad foral a estrategias políticas ajenas a sus intereses".

Asimismo, advirtió de "la necesidad de mantener una posición firme ante el avance de las posiciones de ultraderecha y las dinámicas de confrontación que, a su juicio, pueden trasladarse al debate político e institucional navarro".

"Frente a las provocaciones y el enfrentamiento personal", reivindicó "la respuesta política, el debate de ideas y el trabajo orientado a resolver los problemas de la ciudadanía". "Es el momento de reivindicar la política de la palabra, de la confrontación dialéctica y de las respuestas políticas reales", defendió Barkos, apelando a "la necesidad de preservar una cultura política basada en el respeto, el diálogo y la defensa de su autogobierno".

La sesión de trabajo permitió a los cargos electos de Geroa Bai compartir análisis sobre la situación política y "reafirmar el compromiso de la coalición con una Navarra que ejerza plenamente su condición de sujeto político, capaz de construir acuerdos y ofrecer respuestas propias a los retos presentes y futuros".