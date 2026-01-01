Los barrios de Pamplona acogen esta Navidad más de un centenar de actuaciones dentro de la programación del Ayuntamiento

Actuaciones musicales en los barrios de Pamplona. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha programado durante estas Navidades más de un centenar de actuaciones por los diferentes barrios de la ciudad. Comenzaron el pasado 20 de diciembre y concluirán este próximo domingo 4 de enero. Se trata de esta forma de descentralizar la programación por toda la ciudad para que los distintos barrios cuenten también con animación y actividades durante estos días, según ha informado el Consistorio.

Un total de 61 colectivos y asociaciones son protagonistas de las 107 actuaciones que se están desarrollando por los barrios. Son, casi en su totalidad, actividades musicales que incluyen recorridos por las calles de los barrios de diferentes fanfarres, charangas, corales, grupos de gaiteros y txistularis, escuela de jotas, e incluso comparsas de gigantes y cabezudos de los propios barrios. Las actuaciones tienen lugar siempre a las mismas horas, por la mañana a las 12 horas y por la tarde a las 18 horas. Todas ellas están abiertas a la participación de la ciudadanía que puede acompañar a los grupos y formación en sus recorridos por los barrios.

Toda la programación navideña se puede consultar en la web municipal, www.pamplona.es, y también en el espacio específico para la animación navideña en los barrios de la ciudad que se ha habilitado en la web de Cultura. Para anunciar toda esa programación, se han colocado 1.500 carteles con las actividades organizadas, en torno a un centenar en cada barrio. Esa cartelería se puede consultar en establecimientos comerciales e instalaciones públicas y municipales, como centros comunitarios, instalaciones deportivas, unidades de barrio y Civivox, entre otros.