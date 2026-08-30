Basaburua abre el 1 de septiembre un centro de día para atención a personas mayores

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de septiembre abrirá sus puertas el Centro de Día Txokolatero, un nuevo recurso de atención a personas mayores ubicado en Jauntsarats, en el Valle de Basaburua, con capacidad para 15 personas usuarias.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Basaburua en una nota, el proyecto nace con la vocación de ofrecer "una atención cercana, profesional y personalizada, adaptada a las necesidades de cada persona y de sus familias, promoviendo la autonomía personal, el envejecimiento activo y el bienestar, todo ello desde un espacio próximo que permita a las personas mayores continuar vinculadas a su entorno habitual, sus vecinos y su comunidad".

El Centro de Día Txokolatero se ubica en una casa con una "importante historia y significado" para el valle. El alcalde de Basaburua, Santos Etxegia, ha explicado que se trata de "un proyecto que hemos hecho con mucho cariño, pensando en las personas mayores de nuestro valle y en sus familias". "Además, hacerlo en una casa con tanta historia para Basaburua le da un significado todavía más especial. Queríamos crear un espacio cercano, acogedor y pensado para las personas, y creemos que Txokolatero puede seguir siendo una casa muy importante para nuestro valle", ha valorado

Aunque el centro tiene capacidad para 15 personas, su puesta en marcha comienza con cinco usuarios. Otras cinco personas han mostrado su interés en incorporarse.

Para atender a las personas usuarias, el centro cuenta inicialmente con un equipo de tres profesionales en plantilla, además del apoyo de un grupo de voluntariado que contribuye a hacer más agradable la estancia.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la atención se plantea desde una perspectiva integral. "No solo se busca responder a las necesidades de cuidado, sino también favorecer la autonomía, la participación, las relaciones sociales y la calidad de vida. El centro quiere ser, además, un espacio donde las personas puedan mantener sus vínculos y continuar desarrollando sus capacidades dentro de un entorno conocido y cercano", ha destacado.

El centro dispone de cocina, donde se prepararán las comidas, apostando por producto ecológico y de kilómetro cero. Esta apuesta por una alimentación vinculada al entorno se suma a la voluntad de ofrecer un servicio integrado en la vida del valle.

El Ayuntamiento ha destacado que "la apertura del centro permitirá dar respuesta a las necesidades de las personas mayores del valle y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo a sus familias y personas cuidadoras, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral". "El equipo trabaja desde un modelo de proximidad y conocimiento individual de cada persona, buscando que el centro sea un recurso de confianza para las familias y un lugar en el que las personas mayores se sientan acompañadas, escuchadas y parte de su comunidad", ha apuntado.