Beaumont dice que el Gobierno central "no tiene las tareas hechas" para el traspaso de tráfico a Navarra

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que el Ejecutivo central "no tiene las tareas hechas" para la transferencia de las competencias de tráfico a la Comunidad foral y ha señalado que no ha designado a sus representantes en la Junta de Transferencias y, "aunque dice tener preparada toda la documentación para suscribir el acuerdo, no nos la entrega".

Beaumont ha afirmado que "es una incógnita por despejar la de que quizás lo haga antes del 28 de abril, cuando se celebran las elecciones generales, quizás, solo quizás". "Seguiremos trabajando para que, si no puede ser antes del 28 de abril, lo sea antes del 26 de mayo", ha afirmado la consejera, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento.

María José Beaumont ha asegurado que "en el Gobierno de Navarra tenemos todo preparado", tanto la designación de los representantes navarros en la Junta de Transferencias como toda la documentación para suscribir el acuerdo. Además, ha afirmado que Navarra cuenta "con los medios para prestar el servicio".

La consejera ha explicado que el pasado 12 de marzo tuvo la oportunidad de conversar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la tramitación de la transferencia y le transmitió que "estaba todo preparado por parte de la Administración del Estado".

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha afirmado que "las competencias significan eficacia y eficiencia, porque las cuestiones que gestionamos desde las instituciones navarras funcionan mejor, y significan democracia porque las adaptamos a la voluntad de la ciudadanía".

Ramirez ha asegurado que "Navarra ha hecho su trabajo y el único que tiene que cumplir su palabra dada, que tantas veces hemos visto que vale bien poco, es el Partido Socialista".