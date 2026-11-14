Belarra defiende el voto a Podemos como la "opción valiente" para hacer que los programas se hagan "realidad"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto a los candidatos por Navarra al Congreso y el Senado. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido la "alianza" entre la candidata de la formación morada a la Presidencia, Irene Montero, y el cabeza de lista al Congreso por ERC, Gabriel Rufián, como la "opción valiente", que "se atreve" para "hacer que los programas electorales se conviertan en realidad".

Belarra ha participado este sábado en Pamplona una mesa informativa organizada por el partido en la Plaza San Francisco de la capital, en la que ha estado acompañada por las candidatas por Navarra al Congreso y el Senado, Virginia Alonso y Eva Calleja, así como por la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Neniques Roldán.

En declaraciones a los medios de comunicación, Belarra ha afirmado que en estas elecciones del 29 de noviembre "solo hay tres opciones". Por un lado, "la opción de las derechas, una papeleta del Partido Popular y de Vox, que yo creo que es indistinguible, es como meter la misma papeleta dentro de la urna, porque al final van a gobernar juntos y van a hacer lo mismo. Van a suponer una involución en derechos y una involución democrática de primer nivel".

En segundo lugar están, ha señalado, "todas las opciones que representan más de lo mismo". "Eso es lo que representa el PSOE y todas las otras opciones que le han dicho que sí a todo al PSOE en esta legislatura", ha subrayado.

La tercera, ha destacado, es "la opción valiente" que es "la alianza plurinacional y republicana que han conformado Irene Montero y Gabriel Rufián, que es la alianza de los que se atreven, que es la alianza que puede hacer que las cosas pasen, aunque sean difíciles, aunque cueste, aunque sepamos que vamos a pagar un precio muy alto por hacer lo que hay que hacer".

En este sentido, ha resaltado que "estamos dispuestas a hacer lo que toca en este país para bajar los alquileres por ley, para que la gente pueda llenar la cesta de la compra y para todo el proceso de democratización pendiente de la justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha quedado totalmente pendiente con este gobierno en el que ya solo ha mandado el PSOE".

Por todo ello, ha llamado a la ciudadanía a votar en Navarra por Podemos, "a votar por esa alianza de Irene Montero y Gabriel Rufián, que es la que puede hacer que los programas electorales se conviertan en realidad". "Porque sí, los programas electorales suenan todos muy bonitos, pero la clave es cumplirlos y que se conviertan en políticas materiales para que la gente viva mejor", ha remarcado.

"DOBLE VARA DE MEDIR DE LA JUSTICIA"

Por otro lado, Belarra ha censurado la "doble vara de medir de la justicia". Ha recordado que "en este momento hay tres personas en prisión provisional por su participación en la huelga del 11 de noviembre", mientras que "a esos miembros de Núcleo Nacional a los que les han encontrado un montón de armamento o un montón de munición los han dejado en libertad con cargos".

"Ya está bien de ese doble rasero de la justicia y ya está bien de la criminalización de quienes representan lo mejor de nuestro país, que son las personas que el pasado 11 de noviembre salieron a la huelga a reclamar más derechos, a exigir que tienen que bajar de una vez por todas los alquileres y tienen que subir los salarios", ha destacado.